Ams säljer CMOS-sensorerna

I april förra året presenterade halvledartillverkaren Ams Osram en plan för att minska skuldberget genom att sälja vissa affärsområden. Några månader senare såldes verksamheten inom industribelysning för 114 miljoner euro och i början av februari avyttrades verksamheten inom icke-optiska sensorer och analogteknik till tyska Infineon för 570 miljoner euro. Nu säljs bildsensorerna i CMOS för 40 miljoner euro.
Förutom att minska skuldberget innebär försäljningen av bildsensorerna till Indie Semiconductor att Ams Osram helhjärtat kan fokuserat på det företaget kallar ”digital fotonik”. Tillämpningarna finns inom framförallt inom optisk kommunikation i AI-center och displayteknik i AR-glasögon.