JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. ”Vår” buggjägare äntligen lönad
 

”Vår” buggjägare äntligen lönad

En indonesisk student, Arga Reksapati, får 3700 dollar för att ha pekat ut en sårbarhet i Anthropics källkod. Det ger en viss tröst för de prispengar han – inte – fick för de tre sårbarheter han nyligen hittade i Curl.

Varför skriver Elektroniktidningen om en indonesisk buggjägare? Jo – för att vi intervjuade honom i senaste numret av magasinet Elektroniktidningen. Nu fick han plötsligt lön för den fritid han spenderar på buggjakt. Det var det största pris han någonsin fått för sin hobby.

Numret med intervjun kom i din mejlbox idag och borde dyka upp i din brevlåda denna vecka.

Vi intervjuade Arga Reksapati för att han var den hackerstjärna som hittade inte mindre än tre av åtta säkerhetshål i senaste uppdateringen av filöverföringsbiblioteket Curl. 

Vi kontaktade honom för att gratulera, för att kolla upp hur han jobbar med AI och för att förstå varför en fattig indonesisk student lägger sin fritid på att söka efter buggar i öppen källkod.

Det fanns flera svar på den frågan: äran och erfarenheten, men också att det är en inkomstmöjlighet. 

Och då var det ett smolk i glädjebägaren att Curl alldeles nyss hade slutat att dela ut prispengar för buggar, för att möta problemet att folk skickade in ogranskade AI-rapporter som lotteribiljetter. 

Men har man sett! 

Innan trycksvärtan torkat på intervjun fick Arga Reksapati sin största buggbelöning någonsin.

– Den rankades som High Severity och Anthropic gav mig 3700 dollar. Jag är verkligen tacksam. 

– Det kan räknas som ett normalbelopp för High Severity i just det här programmet, men ett sånt här belopp är inte nödvändigtvis spikat. Summan kan bero på exakt vilken effekt buggen har, kvaliteten på beviset för buggen och hur omfattande buggen är.

Detaljerna om den specifika buggen måste hållas hemliga tills den är rättad och distribuerad.

– Jag måste vänta på tillstånd.

Det är en lustig tillfällighet att det är kod från just amerikanska AI-jätten Anthropic som Arga hittat en bugg i. 

Anthropics lansering av sin apokalyptiska buggjägare Mythos i april var ett av skälen till att Elektroniktidningen valde att göra ett extra tema om ”AI och cybersäkerhet” – och alltså att intervjua Arga Reksapati. 

Nu hittade Arga alltså en bugg som Mythos själv inte lyckats hitta hos Anthropic – skomakarens barn?

Cirkeln sluter sig. Vi valde att prata med Arga Reksapati för att han ger ett ansikte till hur AI-baserad buggjakt ser ut i verkligheten. 

I allmänmedia finns en mytisk (!) föreställning att du ger kod till en LLM och drar i en spak och så sprutar det ut buggrapporter som en jackpot med färdiga exploits – attacker baserade på buggen – eller lagningar, beroende på vilket team du spelar i.

Så enkelt är det inte, hade vi redan förstått. Det finns en LLM, som Mythos – eller gärna flera – och det finns en algoritm som styr hur den och andra verktyg används – det kallas orkestrering. Verktygen kallas harness, sele. 

Och så finns det en människa som granskar alltsammans. 

AI har kunnat användas effektivt för buggjakt sedan i fjol. Allt fler upptäcker det. Inte bara Arga Reksapati, utan merparten av de buggjägare som rapporterar till Curl gör det numera med hjälp av AI. 

Antalet inlämnade buggrapporter till projektforumet Github hade tiofaldigats sedan i höstas vid senaste räkningen efter Q1. I väntan på att någon gör en riktig analys är det en extremt rimlig gissning att den ökningen beror på att allt fler använder AI som buggsniffare.

AI-buggrapporterna duggar så tätt numera att det blir allt vanligare att den buggrapport du lämnade in redan lämnats in av någon annan.

Detta har drabbat Arga Reksapati. Han visar upp ytterligare tre buggar han hittat varav två är stämplade High Severity – men där någon annan hunnit före med att rapportera.

– Jag hade fått flera duplikat. Min belöning till slut gjorde rent med en hel del av min frustration över det. Det har gjort mig mer motiverad att leta vidare.

På den tredje står den severity ”None”?

– Det betyder inte att den inte har nån effekt. Typiskt betyder det bara att den stängdes som duplikat, att den inte klassificerades. Problemet hade redan hittats och rapporterats av någon annan forskare.

Det räcker inte att hitta en bugg – du måste dessutom vara först?

– Precis. Buggjakt är verkligen en tävling ibland. Det är en sak att hitta buggen. Det svåra är att hitta den snabbt, bevisa att det är en bugg, och sedan skicka in den innan någon annan gör det.

– Det lärde jag mig av duplikaten – att timing spelar stor roll. Men jag är fortfarande lycklig över att en av mina rapporter accepterades och belönades. Det motiverar mig att  fortsätta förbättra min forskningsmetodik och kunna jobba snabbare nästa gång.

Arga Reksapatis AI-verktyg är lite överraskande – samma ChatGPT som du och jag diskuterar grytrecept med och får bröllopsdikter från.  En skarp kontrast mot de mjukvarubolag där det idag tävlas i förbrukning av AI-watt i en masshysteri som kallas token-maxing.

Skulle du kunna jobba effektivare om du hade Claude Pro åtminstone?

– Ärligt talat så vet jag inte än. Men vem vet, kanske testar jag nu när jag har fått de här prispengarna?

– Hittills har jag ju jobbat med ganska begränsade eller fria verktyg, inklusive mycket manuell validering. Kanske skulle Claude Pro kunna hjälpa mig att jobba snabbare när jag läser kod, kontrollerar logiken och organiserar olika uppslag? Men jag tror fortfarande att det viktigaste är att förstå koden och validera buggen ordentligt.

May 1/6 2/6 # Comsol box 2 (2)
libcurl

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.

Google börjar bygga första svenska datacentret
02 jun 2026 15:55 - Per Henricsson
Google börjar bygga första svenska datacentret

Idag inleder Google bygget av sitt första svenska datacenter. Det hamnar i Horndal i södra Dalarna och ska möta efterfrågan på Googletjänster som Sök, Maps, Cloud och Youtube.

NyheterLäs mer...
”Vår” buggjägare äntligen lönad
02 jun 2026 15:59 - Jan Tångring
”Vår” buggjägare äntligen lönad

En indonesisk student, Arga Reksapati, får 3700 dollar för att ha pekat ut en sårbarhet i Anthropics källkod. Det ger en viss tröst för de prispengar han – inte – fick för de tre sårbarheter han nyligen hittade i Curl.

NyheterLäs mer...
Cybersäkrad realtid för industri
02 jun 2026 14:16 - Jan Tångring
Cybersäkrad realtid för industri

Robotar, PLC:er – eller vad som helst industriellt som arbetar mellan -40°C och 125°C – är tillämpningar för NXP:s realtidsmikrokontroller IMX RT1180 (i.MX). Distributören Mouser pekar på dess cybersäkerhetsstöd för nätverk i NXP:s funktion Egdelock.

ProduktLäs mer...
Hesa Fredrik får sällskap av SE-Alert
02 jun 2026 09:21 - Per Henricsson
Hesa Fredrik får sällskap av SE-Alert

Snart införs den nya varningskanalen SE-Alert som nyttjar mobilnäten. Post- och telestyrelsen (PTS) har ansvarat för att den bakomliggande tekniken ska kunna införas i svenska mobilnät.

NyheterLäs mer...
IBM och Red Hat ska cybersäkra öppenkod
01 jun 2026 15:32 - Jan Tångring
IBM och Red Hat ska cybersäkra öppenkod

Amerikanska stordatornestorn IBM och Linuxleverantören Red Hat avsätter tillsammans fem miljarder dollar på att cybersäkra öppen källkod. Projektet heter Lightwell.

NyheterLäs mer...
IR-sensor för jorden
01 jun 2026 14:03 - Per Henricsson
IR-sensor för jorden

Balder är den första eSWIR-detektorn för infraröd avbildning i det utökade kortvågsinfraröda området mellan 0,9 och 2,5 µm. Produkten från Kistaföretaget IRnova använder så kallad typ-II-supergitterstruktur vilket ger hög känslighet, stabilitet och god upplösning.

ProduktLäs mer...
Waymos flotta får svenskkinesisk bil
01 jun 2026 11:09 - Super User
Waymos flotta får svenskkinesisk bil

Efter två års utveckling fasar amerikanska robotaxibolaget Waymo in en ny bilmodell i kommersiell drift – Geely Zeekr Ojai, delvis utvecklad i Göteborg. Golvet är lägre, taket högre, kamerorna leverar 17 megapixlar och den har automatiska skjutdörrar.

NyheterLäs mer...
Nvidia och Microsoft gör agent-pc
01 jun 2026 10:13 - Per Henricsson
Nvidia och Microsoft gör agent-pc

Windowsdatorn ska bli din personlig AI-assistent med hjälp av Nvidia och Microsofts nya systemkrets kallad RTX Spark. Den kan köra språkmodeller med 120 miljarder parametrar och ett kontextfönster på upp till en miljon tokens lokalt på enheten. De första datorerna ska lanseras redan i höst.

NyheterLäs mer...
Skydda elutrustning mot cyberattacker
29 maj 2026 15:10 - Jan Tångring
Skydda elutrustning mot cyberattacker

Det får inte hända att en hacker tar sig in och stänger av jord­fels­skyddet på din ström­brytare. Så nu finns en standard som hjälper dig gardera dig mot cyberrisker för elutrustning.

NyheterLäs mer...
Linköpings mikro-LED:ar skalar i Finland
29 maj 2026 14:52 - Per Henricsson
Linköpings mikro-LED:ar skalar i Finland

Polar Light Technology följer Nordamps i spåren och väljer finska VTT för pilotproduktion. Medan Nordamps utvecklar rf-komponenter gör Polar Light mikrodisplayer baserade på egenutvecklade lysdioder.

NyheterLäs mer...
Så fuskar Teslas robotaxi
29 maj 2026 09:59 - Jan Tångring

Tesla specialanpassar sina självkörningsalgoritmer för olika städer. Det avslöjar tidigare anställda. Det gör även Waymo, men Tesla har hävdat att det inte behöver göra det och därför kan sjösätta robotaxi varsomhelst.

NyheterLäs mer...
Fyra kanaler med 16 bitar
29 maj 2026 09:20 - Per Henricsson
Fyra kanaler med 16 bitar

Picoscope 5000E har ultralågt brus, fyra kanaler och AD-omvandlare på 16 bitar. Det gör enligt engelska Pico Technology USB-oscilloskopet som klippt och skuret för att mäta på små, känsliga signaler.

ProduktLäs mer...
3,3 kV SiC-moduler för halvledaromvandlare
29 maj 2026 08:23 - Per Henricsson
3,3 kV SiC-moduler för halvledaromvandlare

HV-D3 mSiC är en effektmodul på 3,3 kV från Microchip för halvledaromvandlare (SST) i storskaliga AI-datacenter och andra högspännings­applikationer.

ProduktLäs mer...
Teslas robotaxiflotta krymper
28 maj 2026 12:47 - Jan Tångring
Teslas robotaxiflotta krymper

Sedan mars–april har Teslas experimentella flotta av robotaxi i USA minskat dramatiskt. Det rapporterar sajten Electrek, utan att kunna presentera någon definitiv teori om varför.

NyheterLäs mer...
Ingen export i april
28 maj 2026 10:40 - Per Henricsson
Ingen export i april

När siffrorna för april nyligen släpptes av den kinesiska tullen visade de att exporten av germanium och gallium fallit till nära noll. Strategic Metal Invest noterar dessutom att toppmötet mellan USA och Kina nyligen inte verkar ha resulterat i några lättnader när det kommer till exportregler.

NyheterLäs mer...
Nominera dina förebilder!
28 maj 2026 09:37 - Per Henricsson
Nominera dina förebilder!

På galamiddagen den 14 oktober vill innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem uppmärksamma personer och företag som gjort avtryck i branschen. Det nyinstiftade priset delas ut i fem kategorier: Smartare Personlighet, Smartare Företag, Smartare Nykomling, Smartare FOI-projekt och Branschens Pris.

NyheterLäs mer...
Liten trådlös modul från Advantech
28 maj 2026 09:05 - Jan Tångring
Liten trådlös modul från Advantech

Advantechs lilla trådlösa modul AIW-411 klarar att hantera cybersäkerheten i exempelvis en elbilsladdare eller en smart elmätare. Den baseras på NXP:s Cortex-M33-processor RW612.

ProduktLäs mer...
Nexperia ska tillverka i USA
28 maj 2026 08:24 - Per Henricsson
Nexperia ska tillverka i USA

Mitt under pågående konflikt med den kinesiska ägaren har ledningen i Nederländerna startat ett samarbete med det amerikanska foundryt Polar. Planen är att börja tillverka MOSFET-transistorer i USA för bland annat AI-servrar, robotar, fordon och industriprodukter.

NyheterLäs mer...
IVA:s råd till Halvledarsverige
27 maj 2026 15:56 - Per Henricsson
IVA:s råd till Halvledarsverige

Den statliga styrningen måste samordnas, det behövs pilotlinor liksom en långsiktig finansiering för att göra det svenska ekosystemet inom halvledarområdet relevant i ett internationellt perspektiv. Slutsatserna presenteras i IVA-rapporten ”Svenska framtider – Halvledare” signerad IVA.

NyheterLäs mer...
Sensorer du känner igen på pipet
27 maj 2026 15:57 - Jan Tångring
Sensorer du känner igen på pipet

Knirrar det i dörren när du öppnar den? Knakar det i trappen när du går i den? Känner du igen sucken av din kylskåpsdörr?

ProduktLäs mer...
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus
Bidrag från
branschens experter
Nya produkter
Senaste nyheter

Rainer Raitasuo

Rainer
Raitasuo
+46(0)734-171099 rainer@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)