Cybersäkrad realtid för industri

Robotar, PLC:er – eller vad som helst industriellt som arbetar mellan -40°C och 125°C – är tillämpningar för NXP:s realtidsmikrokontroller IMX RT1180 (i.MX). Distributören Mouser pekar på dess cybersäkerhetsstöd för nätverk i NXP:s funktion Egdelock.

Höger och vänster hjärnhalva i RT1180 är en Cortex M7 på 800 MHz och en Cortex-M33 på 300 MHz.

RT1180 stöder Profinet, Ethercat, Ethernet/IP, TSN och andra industriella realtidsprotokoll, Dessutom i olika nätverkstackar, bland annat den som NXP fick med köpet av Port (port) i höstas.

Processorn har 1,5 MB intern felkorrigerande RAM.

Strömhanteringsmodul är integrerad med regulatorer för DCDC och LDO – för förenklad strömsekvensering

Blocket som kallas Edgelock är en Secure Enclave med PUF, OTFAD (AES-dekryptering), TRDC (Trusted Resource Domain Controller, BBSM (Battery Backed Security Module) och IEE (Inline Encryption Engine).

Utvärderingskit finns.

