Så fuskar Teslas robotaxi

Tesla specialanpassar sina självkörningsalgoritmer för olika städer. Det avslöjar tidigare anställda. Det gör även Waymo, men Tesla har hävdat att det inte behöver göra det och därför kan sjösätta robotaxi varsomhelst.

Tidigare personal har läckt uppgifterna till nyhetsbyrån Reuters.

Den dagen Tesla får sin självkörning att fungera så kommer den att fungera samtidigt över hela världen. Det har Tesla hävdat och det är en nyckel till Teslas utfästelse om att vara skalbar, att snabbt kunna driftsätta sin självkörning överallt.

I motsats till detta är Waymos självkörande taxi snarast att betrakta som en spårvagn. Det är välkänt. Innan Waymo utökar till en ny ort kartläggs orten ner till minsta trottoarkant för att hjälpa bilen navigera.

Nu visar det sig alltså att Tesla gör likadant.

Inför lanseringen av robotaxi i Austin i juni förra året arbetade anställda långa dagar med att kartlägga rutter och träna algoritmerna på specifika risker.

Enligt de tidigare anställda är syftet att få tekniken att framstå som mer kapabel än den faktiskt är. De gör bedömningen att det inte är en skalbar strategi.

Reuters har även från de tidigare anställda fått uppgifter om de misstag som FSD gör.

FSD är Teslas förarassistansfunktion. Den används både i personbilar och robotaxi. Den är inte robust.

FSD styr bilen från start till mål, men föraren måste för säkerhets skull övervaka att inget går snett för att kunna ingripa – som en körskolelärare i en bil med dubbelstyrning.

Det som gått snett under de senaste månaderna har varit att Tesla kört för fort, kört på djur och nästan kört på barn som leker på gatan. Det är vad Reuters vittnen sett.

De berättar även att FSD ofta misslyckas med

att lämna plats för motorcyklar

att bromsa vid avfart från motorväg

att känna igen byggarbetsplatser

att upptäcka fotgängare i övergångsställen

I Austin kör Tesla i ett begränsat och noggrant kartlagt område. Enligt Reuters finns efter ett år endast 50 robotaxibilar i Austin.

Men där har Reuters missat den senaste utvecklingen. Antalet minskar och den senaste månaden har bara 27 stycken synts till. Detta enligt observationer av privatpersoner som bokförts på sajten Robotaxi Tracker.

En av de intervjuade är ingenjör. Övriga är så kallade etiketterare. Deras jobb är att ge feedback till FSD baserat på sensorloggar från bilarna.

Reuters har även talat med forskare om trafiksäkerhet. Enligt Tesla är FSD tio gånger säkrare än en mänsklig förare.

Men det är en lögn baserad på falsk statistik.

Tesla räknar antalet olyckor på olika sätt för sig själv och för andra. Och Tesla jämför sig mot äldre bilar, som är mindre säkra än modeller av samma årsmodell som Teslas bilar.