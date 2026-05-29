Skydda elutrustning mot cyberattacker

Det får inte hända att en hacker tar sig in och stänger av jord­fels­skyddet på din ström­brytare. Så nu finns en standard som hjälper dig gardera dig mot cyberrisker för elutrustning.

SS-EN IEC 63208:2026 definierar risknivåer och attack­nivåer, beskriver typiska hot­bilder, förklarar hur en riskanalys genomförs, hur du testar och hur du dokumenterar vad som kan gå fel. Standarden beskriver också vilka andra cyber­säkerhets­standarder som berör elkraftsutrustning.

Standarden, från SEK Svensk Elstandard, riktar sig såväl tillverkare som installatörer och användare.

SEK Svensk Elstandard noterar att digitaliseringen av elkraftsystem och industriella anläggningar innebär att allt fler produkter inom låg­spännings­området är uppkopplade och kommunicerar via nätverk. Samtidigt ökar kraven på att skydda utrustningen mot cyber­hot som kan påverka både drift­säkerhet och personsäkerhet.

Den nya standarden heter "Kopplings­apparater och kopplings­utrustningar för låg­spänning – Fordringar på cyber­säkerhet" och ersätter den tek­niska specifikationen IEC TS 63208 från 2020.

Den nya utgåvan sägs innebära en omfattande teknisk revidering med tydligare krav och metoder för att bedöma, verifiera och hantera cybersäkerhet i låg­spännings­utrustning. Standarden introducerar även metoder för att fast­ställa utrustningens säkerhets­nivå baserat på kommunikationsgränssnittens exponering och den aktuella riskbilden.

Läs mer på SEK Svensk El­standard (länk).