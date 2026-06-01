JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Nvidia och Microsoft gör agent-pc
 

Nvidia och Microsoft gör agent-pc

Windowsdatorn ska bli din personlig AI-assistent med hjälp av Nvidia och Microsofts nya systemkrets kallad RTX Spark. Den kan köra språkmodeller med 120 miljarder parametrar och ett kontextfönster på upp till en miljon tokens lokalt på enheten. De första datorerna ska lanseras redan i höst.

Systemkretsen RTX Spark kombinerar en Blackwell RTX-GPU med 6 144 Cudakärnor och femte generationens Tensor Cores med FP4-precision plus en 20-kärnig Grace-processor. De är sammankopplade via Nvidias NVLink-C2C. 

Taiwanesiska Mediatek har bidragit till processordesignen för att göra den energieffektiv. Systemkretsen levererar upp till en petaflops AI-prestanda och stöder upp till 128 GByte minne, vilket gör det möjligt att köra språkmodeller med 120 miljarder parametrar och en kontextfönster på upp till en miljon tokens lokalt på datorn.

Målgruppen är utvecklare och gamers och det centrala temat i lanseringen är AI-agenter, mjukvara som självständigt kan utföra komplexa uppgifter på uppdrag av användaren. Nvidia och Microsoft samarbetar kring en säker körmiljö för sådana agenter i Windows. Grunden utgörs av nya säkerhetsprimitiver i Windows samt Nvidias OpenShell-runtime, som tillsammans ska ge användaren full kontroll över vad agenterna får och inte får göra. OpenShell kan också maskera personlig information i förfrågningar som skickas till molntjänster. 

Bland de första aktörerna som bygger agentappar för plattformen finns Hermes Agent och OpenClaw, som båda integrerar OpenShell och Microsofts säkerhetslager.

RTX Spark har hela Nvidias teknikstack med OptiX och DLSS för rendering av 3D-scener på upp till 90 GByte, Blackwell-dekoder för 12K 4:2:2-videoredigering samt stöd för AAA-spel i 1440p med över 100 bildrutor per sekund med ray tracing och Reflex. Adobe bygger om Photoshop och Premiere från grunden för plattformen och lovar upp till dubbelt så snabb AI- och grafikprestanda.

Datorer baserade på RTX Spark lanseras i höst av Asus, Dell, HP, Lenovo, Microsoft Surface och MSI. Det blir både tunna bärbara datorer och kompakta stationära modeller.

May 1/6 2/6 # Comsol box 2 (2)
libcurl

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.

Waymos flotta får svenskkinesisk bil
01 jun 2026 11:09 - Super User
Waymos flotta får svenskkinesisk bil

Efter två års utveckling fasar amerikanska robotaxibolaget Waymo in en ny bilmodell i kommersiell drift – Geely Zeekr Ojai, delvis utvecklad i Göteborg. Golvet är lägre, taket högre, kamerorna leverar 17 megapixlar och den har automatiska skjutdörrar.

NyheterLäs mer...
Nvidia och Microsoft gör agent-pc
01 jun 2026 10:13 - Per Henricsson
Nvidia och Microsoft gör agent-pc

Windowsdatorn ska bli din personlig AI-assistent med hjälp av Nvidia och Microsofts nya systemkrets kallad RTX Spark. Den kan köra språkmodeller med 120 miljarder parametrar och ett kontextfönster på upp till en miljon tokens lokalt på enheten. De första datorerna ska lanseras redan i höst.

NyheterLäs mer...
Skydda elutrustning mot cyberattacker
29 maj 2026 15:10 - Jan Tångring
Skydda elutrustning mot cyberattacker

Det får inte hända att en hacker tar sig in och stänger av jord­fels­skyddet på din ström­brytare. Så nu finns en standard som hjälper dig gardera dig mot cyberrisker för elutrustning.

NyheterLäs mer...
Linköpings mikro-LED:ar skalar i Finland
29 maj 2026 14:52 - Per Henricsson
Linköpings mikro-LED:ar skalar i Finland

Polar Light Technology följer Nordamps i spåren och väljer finska VTT för pilotproduktion. Medan Nordamps utvecklar rf-komponenter gör Polar Light mikrodisplayer baserade på egenutvecklade lysdioder.

NyheterLäs mer...
Så fuskar Teslas robotaxi
29 maj 2026 09:59 - Jan Tångring

Tesla specialanpassar sina självkörningsalgoritmer för olika städer. Det avslöjar tidigare anställda. Det gör även Waymo, men Tesla har hävdat att det inte behöver göra det och därför kan sjösätta robotaxi varsomhelst.

NyheterLäs mer...
Fyra kanaler med 16 bitar
29 maj 2026 09:20 - Per Henricsson
Fyra kanaler med 16 bitar

Picoscope 5000E har ultralågt brus, fyra kanaler och AD-omvandlare på 16 bitar. Det gör enligt engelska Pico Technology USB-oscilloskopet som klippt och skuret för att mäta på små, känsliga signaler.

ProduktLäs mer...
3,3 kV SiC-moduler för halvledaromvandlare
29 maj 2026 08:23 - Per Henricsson
3,3 kV SiC-moduler för halvledaromvandlare

HV-D3 mSiC är en effektmodul på 3,3 kV från Microchip för halvledaromvandlare (SST) i storskaliga AI-datacenter och andra högspännings­applikationer.

ProduktLäs mer...
Teslas robotaxiflotta krymper
28 maj 2026 12:47 - Jan Tångring
Teslas robotaxiflotta krymper

Sedan mars–april har Teslas experimentella flotta av robotaxi i USA minskat dramatiskt. Det rapporterar sajten Electrek, utan att kunna presentera någon definitiv teori om varför.

NyheterLäs mer...
Ingen export i april
28 maj 2026 10:40 - Per Henricsson
Ingen export i april

När siffrorna för april nyligen släpptes av den kinesiska tullen visade de att exporten av germanium och gallium fallit till nära noll. Strategic Metal Invest noterar dessutom att toppmötet mellan USA och Kina nyligen inte verkar ha resulterat i några lättnader när det kommer till exportregler.

NyheterLäs mer...
Nominera dina förebilder!
28 maj 2026 09:37 - Per Henricsson
Nominera dina förebilder!

På galamiddagen den 14 oktober vill innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem uppmärksamma personer och företag som gjort avtryck i branschen. Det nyinstiftade priset delas ut i fem kategorier: Smartare Personlighet, Smartare Företag, Smartare Nykomling, Smartare FOI-projekt och Branschens Pris.

NyheterLäs mer...
Liten trådlös modul från Advantech
28 maj 2026 09:05 - Jan Tångring
Liten trådlös modul från Advantech

Advantechs lilla trådlösa modul AIW-411 klarar att hantera cybersäkerheten i exempelvis en elbilsladdare eller en smart elmätare. Den baseras på NXP:s Cortex-M33-processor RW612.

ProduktLäs mer...
Nexperia ska tillverka i USA
28 maj 2026 08:24 - Per Henricsson
Nexperia ska tillverka i USA

Mitt under pågående konflikt med den kinesiska ägaren har ledningen i Nederländerna startat ett samarbete med det amerikanska foundryt Polar. Planen är att börja tillverka MOSFET-transistorer i USA för bland annat AI-servrar, robotar, fordon och industriprodukter.

NyheterLäs mer...
IVA:s råd till Halvledarsverige
27 maj 2026 15:56 - Per Henricsson
IVA:s råd till Halvledarsverige

Den statliga styrningen måste samordnas, det behövs pilotlinor liksom en långsiktig finansiering för att göra det svenska ekosystemet inom halvledarområdet relevant i ett internationellt perspektiv. Slutsatserna presenteras i IVA-rapporten ”Svenska framtider – Halvledare” signerad IVA.

NyheterLäs mer...
Sensorer du känner igen på pipet
27 maj 2026 15:57 - Jan Tångring
Sensorer du känner igen på pipet

Knirrar det i dörren när du öppnar den? Knakar det i trappen när du går i den? Känner du igen sucken av din kylskåpsdörr?

ProduktLäs mer...
Bluetoothmyggan gör nytt försök
27 maj 2026 15:11 - Jan Tångring
Bluetoothmyggan gör nytt försök

Första försöket misslyckades för svenska Emendion att lansera en myggmikrofon i studiokvalitet med stöd för den skygga Blutoothstandarden Auracast. Nu gör Emendion ett nytt försök att skapa surr kring sin mygga.

NyheterLäs mer...
Invigd: Notes nya fabrik i Torsby
27 maj 2026 08:53 - Per Henricsson
Invigd: Notes nya fabrik i Torsby

I maj 2023 köpte Note loss den äldre fabriken på 7 000 kvadratmeter. I slutet av förra året var utbyggnaden klar, vilket ger en fördubbling till 15 000 kvadratmeter och nu är fabriken invigd.

NyheterLäs mer...
Batteritestare från Göteborg
26 maj 2026 15:17 - Per Henricsson
Batteritestare från Göteborg

5200-serien är en ny generation testare för battericeller från Göteborgsföretaget Wireflow. Produktfamiljen består av WF 5218 för övervakning och balansering samt gateway-enheterna WF 5220 för USB och WF 5221 för EtherCAT. 

ProduktLäs mer...
CATL:s batteribyte stöder lätta lastbilar
26 maj 2026 12:52 - Jan Tångring
CATL:s batteribyte stöder lätta lastbilar

Kinesiska batterijätten CATL har anpassat sin batteribytesteknik Choco Swap till lätta lätta last­bilar. Till nästa årsskifte kommer tekniken – CATL kallar den för en ”standard” –  att finnas i 140 batterimackar.

NyheterLäs mer...
Östergötland blir nav i Natos acceleratorprogram
26 maj 2026 08:37 - Per Henricsson
Östergötland blir nav i Natos acceleratorprogram

Företagsinkubatorn Lead har utsetts till Sveriges accelerator inom Natos innovations­organisation Diana. Det ska generera ny teknik för både civila och militära tillämpningar.

NyheterLäs mer...
Tria: Första akten i CRA
26 maj 2026 08:13 - Cedric Vincent, Tria Technologies
Tria: Första akten i CRA

Cyberattacker blir allt vanligare – och allt allvarligare – i en allt mer digital värld. De är en fara för både tillverkare och leverantörer. Och för samhället som helhet. 

Technical PapersLäs mer...
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus
Bidrag från
branschens experter
Nya produkter
Senaste nyheter

Rainer Raitasuo

Rainer
Raitasuo
+46(0)734-171099 rainer@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)