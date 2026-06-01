Nvidia och Microsoft gör agent-pc

Windowsdatorn ska bli din personlig AI-assistent med hjälp av Nvidia och Microsofts nya systemkrets kallad RTX Spark. Den kan köra språkmodeller med 120 miljarder parametrar och ett kontextfönster på upp till en miljon tokens lokalt på enheten. De första datorerna ska lanseras redan i höst.

Systemkretsen RTX Spark kombinerar en Blackwell RTX-GPU med 6 144 Cudakärnor och femte generationens Tensor Cores med FP4-precision plus en 20-kärnig Grace-processor. De är sammankopplade via Nvidias NVLink-C2C.

Taiwanesiska Mediatek har bidragit till processordesignen för att göra den energieffektiv. Systemkretsen levererar upp till en petaflops AI-prestanda och stöder upp till 128 GByte minne, vilket gör det möjligt att köra språkmodeller med 120 miljarder parametrar och en kontextfönster på upp till en miljon tokens lokalt på datorn.

Målgruppen är utvecklare och gamers och det centrala temat i lanseringen är AI-agenter, mjukvara som självständigt kan utföra komplexa uppgifter på uppdrag av användaren. Nvidia och Microsoft samarbetar kring en säker körmiljö för sådana agenter i Windows. Grunden utgörs av nya säkerhetsprimitiver i Windows samt Nvidias OpenShell-runtime, som tillsammans ska ge användaren full kontroll över vad agenterna får och inte får göra. OpenShell kan också maskera personlig information i förfrågningar som skickas till molntjänster.

Bland de första aktörerna som bygger agentappar för plattformen finns Hermes Agent och OpenClaw, som båda integrerar OpenShell och Microsofts säkerhetslager.

RTX Spark har hela Nvidias teknikstack med OptiX och DLSS för rendering av 3D-scener på upp till 90 GByte, Blackwell-dekoder för 12K 4:2:2-videoredigering samt stöd för AAA-spel i 1440p med över 100 bildrutor per sekund med ray tracing och Reflex. Adobe bygger om Photoshop och Premiere från grunden för plattformen och lovar upp till dubbelt så snabb AI- och grafikprestanda.

Datorer baserade på RTX Spark lanseras i höst av Asus, Dell, HP, Lenovo, Microsoft Surface och MSI. Det blir både tunna bärbara datorer och kompakta stationära modeller.