Fyra kanaler med 16 bitar

Picoscope 5000E har ultralågt brus, fyra kanaler och AD-omvandlare på 16 bitar. Det gör enligt engelska Pico Technology USB-oscilloskopet som klippt och skuret för att mäta på små, känsliga signaler.

Picoscope 5000E har 16 bitars upplösning med en samplings­hastighet på maximalt 2,5 GS/s och en bandbredd på 60, 100 eller 200 MHz. Minnet är på 1 GSampel.

Varianten med E efter namnet har ett snabbare läge med en samplingshastighet upp till 5 GSa/s, en bandbredd upp till 500 MHz och ett minne på 2 Gsampel.

Dock sjunker antalet bitar i AD-omvandlarna till åtta.

Med 16 bitars omvandling ligger brusgolvet under 22 µV (RMS) och den totala harmoniska distorsionen är bättre än -77 dB.

Förutom oscilloskop finns spektrum­analysator (FFT), vågforms­generator, funktions­generator, frekvensräknare, protokoll­analysator och logik­analysator.