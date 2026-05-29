Fyra kanaler med 16 bitar

Picoscope 5000E har ultralågt brus, fyra kanaler och AD-omvandlare på 16 bitar. Det gör enligt engelska Pico Technology USB-oscilloskopet som klippt och skuret för att mäta på små, känsliga signaler.
Picoscope 5000E har 16 bitars upplösning med en samplingshastighet på maximalt 2,5 GS/s och en bandbredd på 60, 100 eller 200 MHz. Minnet är på 1 GSampel.
Varianten med E efter namnet har ett snabbare läge med en samplingshastighet upp till 5 GSa/s, en bandbredd upp till 500 MHz och ett minne på 2 Gsampel.
Dock sjunker antalet bitar i AD-omvandlarna till åtta.
Med 16 bitars omvandling ligger brusgolvet under 22 µV (RMS) och den totala harmoniska distorsionen är bättre än -77 dB.
Förutom oscilloskop finns spektrumanalysator (FFT), vågformsgenerator, funktionsgenerator, frekvensräknare, protokollanalysator och logikanalysator.