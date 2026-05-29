3,3 kV SiC-moduler för halvledaromvandlare

HV-D3 mSiC är en effektmodul på 3,3 kV från Microchip för halvledaromvandlare (SST) i storskaliga AI-datacenter och andra högspännings­applikationer.

Modulerna har Microchips egna MOSFET-transistorer i mSiC-familjen och Schottkydioder i ett standardiserat format på 62 mm. Modulerna gör det möjligt att ta kraften direkt från mellan­spännings­nätet – typiskt 13,8 kV eller 34,5 kV – ned till server­rackens DC-distribution.

Dessutom går det att minska antalet seriekopplade komponenter med ungefär hälften, vilket förenklar system­designen avsevärt, uppger Microchip.

Bakgrunden är att traditionella omvandlare, som switchar med nätets 50 Hz, är både skrymmande och ineffektiva med sina järnkärnetransformatorer. Halvledaromvandlare (solid state transformers) löser detta genom att reducera antalet konverterings­steg, switcha vid betydligt högre frekvenser och leverera snabbt styrbar DC direkt från nätet.

HV-D3-modulerna har 6 kV galvanisk isolering, CTI 600-klassade material och förlängda krypavstånd för säker serie­koppling. Komponenterna är monterade på ett kiselsubstrat (Si₃N₄) vilket ger förbättrad värmeledning och hög tålighet mot effektcykler, något som leder till högre effekttäthet utan att det behövs kraftig kylning.

Modulerna finns som halvbrygga och common-source, med eller utan antiparallella Schottky­dioder, och för strömmar mellan 100 och 300 A.

Utöver AI-datacenter kan modulerna användas i utrustning för megawattladdning av tunga fordon, hjälpkraftsystem för järnväg, mellanspänningssystem för industrin samt försvars­applikationer.