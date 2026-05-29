JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. 3,3 kV SiC-moduler för halvledaromvandlare

3,3 kV SiC-moduler för halvledaromvandlare

HV-D3 mSiC är en effektmodul på 3,3 kV från Microchip för halvledaromvandlare (SST) i storskaliga AI-datacenter och andra högspännings­applikationer.

Modulerna har Microchips egna MOSFET-transistorer i mSiC-familjen och Schottkydioder i ett standardiserat format på 62 mm. Modulerna gör det möjligt att ta kraften direkt från mellan­spännings­nätet – typiskt 13,8 kV eller 34,5 kV – ned till server­rackens DC-distribution. 

Dessutom går det att minska antalet seriekopplade komponenter med ungefär hälften, vilket förenklar system­designen avsevärt, uppger Microchip.

Bakgrunden är att traditionella omvandlare, som switchar med nätets 50 Hz, är både skrymmande och ineffektiva med sina järnkärnetransformatorer. Halvledaromvandlare (solid state transformers) löser detta genom att reducera antalet konverterings­steg, switcha vid betydligt högre frekvenser och  leverera snabbt styrbar DC direkt från nätet.

HV-D3-modulerna har 6 kV galvanisk isolering, CTI 600-klassade material och förlängda krypavstånd för säker serie­koppling. Komponenterna är monterade på ett kiselsubstrat (Si₃N₄) vilket ger förbättrad värmeledning och hög tålighet mot effektcykler, något som leder till högre effekttäthet utan att det behövs kraftig kylning.

Modulerna finns som halvbrygga och common-source, med eller utan antiparallella Schottky­dioder, och för strömmar mellan 100 och 300 A.

Utöver AI-datacenter kan modulerna användas i utrustning för megawattladdning av  tunga fordon, hjälpkraftsystem för järnväg, mellanspänningssystem för industrin samt försvars­applikationer.

May 1/6 2/6 # Comsol box 2 (2)
libcurl

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.

Fyra kanaler med 16 bitar
29 maj 2026 09:20 - Per Henricsson

Picoscope 5000E har ultralågt brus, fyra kanaler och AD-omvandlare på 16 bitar. Det gör enligt engelska Pico Technology USB-oscilloskopet som klippt och skuret för att mäta på små, känsliga signaler.

ProduktLäs mer...
3,3 kV SiC-moduler för halvledaromvandlare
29 maj 2026 08:23 - Per Henricsson
3,3 kV SiC-moduler för halvledaromvandlare

HV-D3 mSiC är en effektmodul på 3,3 kV från Microchip för halvledaromvandlare (SST) i storskaliga AI-datacenter och andra högspännings­applikationer.

ProduktLäs mer...
Teslas robotaxiflotta krymper
28 maj 2026 12:47 - Jan Tångring
Teslas robotaxiflotta krymper

Sedan mars–april har Teslas experimentella flotta av robotaxi i USA minskat dramatiskt. Det rapporterar sajten Electrek, utan att kunna presentera någon definitiv teori om varför.

NyheterLäs mer...
Ingen export i april
28 maj 2026 10:40 - Per Henricsson
Ingen export i april

När siffrorna för april nyligen släpptes av den kinesiska tullen visade de att exporten av germanium och gallium fallit till nära noll. Strategic Metal Invest noterar dessutom att toppmötet mellan USA och Kina nyligen inte verkar ha resulterat i några lättnader när det kommer till exportregler.

NyheterLäs mer...
Nominera dina förebilder!
28 maj 2026 09:37 - Per Henricsson
Nominera dina förebilder!

På galamiddagen den 14 oktober vill innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem uppmärksamma personer och företag som gjort avtryck i branschen. Det nyinstiftade priset delas ut i fem kategorier: Smartare Personlighet, Smartare Företag, Smartare Nykomling, Smartare FOI-projekt och Branschens Pris.

NyheterLäs mer...
Liten trådlös modul från Advantech
28 maj 2026 09:05 - Jan Tångring
Liten trådlös modul från Advantech

Advantechs lilla trådlösa modul AIW-411 klarar att hantera cybersäkerheten i exempelvis en elbilsladdare eller en smart elmätare. Den baseras på NXP:s Cortex-M33-processor RW612.

ProduktLäs mer...
Nexperia ska tillverka i USA
28 maj 2026 08:24 - Per Henricsson
Nexperia ska tillverka i USA

Mitt under pågående konflikt med den kinesiska ägaren har ledningen i Nederländerna startat ett samarbete med det amerikanska foundryt Polar. Planen är att börja tillverka MOSFET-transistorer i USA för bland annat AI-servrar, robotar, fordon och industriprodukter.

NyheterLäs mer...
IVA:s råd till Halvledarsverige
27 maj 2026 15:56 - Per Henricsson
IVA:s råd till Halvledarsverige

Den statliga styrningen måste samordnas, det behövs pilotlinor liksom en långsiktig finansiering för att göra det svenska ekosystemet inom halvledarområdet relevant i ett internationellt perspektiv. Slutsatserna presenteras i IVA-rapporten ”Svenska framtider – Halvledare” signerad IVA.

NyheterLäs mer...
Sensorer du känner igen på pipet
27 maj 2026 15:57 - Jan Tångring
Sensorer du känner igen på pipet

Knirrar det i dörren när du öppnar den? Knakar det i trappen när du går i den? Känner du igen sucken av din kylskåpsdörr?

ProduktLäs mer...
Bluetoothmyggan gör nytt försök
27 maj 2026 15:11 - Jan Tångring
Bluetoothmyggan gör nytt försök

Första försöket misslyckades för svenska Emendion att lansera en myggmikrofon i studiokvalitet med stöd för den skygga Blutoothstandarden Auracast. Nu gör Emendion ett nytt försök att skapa surr kring sin mygga.

NyheterLäs mer...
Invigd: Notes nya fabrik i Torsby
27 maj 2026 08:53 - Per Henricsson
Invigd: Notes nya fabrik i Torsby

I maj 2023 köpte Note loss den äldre fabriken på 7 000 kvadratmeter. I slutet av förra året var utbyggnaden klar, vilket ger en fördubbling till 15 000 kvadratmeter och nu är fabriken invigd.

NyheterLäs mer...
Batteritestare från Göteborg
26 maj 2026 15:17 - Per Henricsson
Batteritestare från Göteborg

5200-serien är en ny generation testare för battericeller från Göteborgsföretaget Wireflow. Produktfamiljen består av WF 5218 för övervakning och balansering samt gateway-enheterna WF 5220 för USB och WF 5221 för EtherCAT. 

ProduktLäs mer...
CATL:s batteribyte stöder lätta lastbilar
26 maj 2026 12:52 - Jan Tångring
CATL:s batteribyte stöder lätta lastbilar

Kinesiska batterijätten CATL har anpassat sin batteribytesteknik Choco Swap till lätta lätta last­bilar. Till nästa årsskifte kommer tekniken – CATL kallar den för en ”standard” –  att finnas i 140 batterimackar.

NyheterLäs mer...
Östergötland blir nav i Natos acceleratorprogram
26 maj 2026 08:37 - Per Henricsson
Östergötland blir nav i Natos acceleratorprogram

Företagsinkubatorn Lead har utsetts till Sveriges accelerator inom Natos innovations­organisation Diana. Det ska generera ny teknik för både civila och militära tillämpningar.

NyheterLäs mer...
Tria: Första akten i CRA
26 maj 2026 08:13 - Cedric Vincent, Tria Technologies
Tria: Första akten i CRA

Cyberattacker blir allt vanligare – och allt allvarligare – i en allt mer digital värld. De är en fara för både tillverkare och leverantörer. Och för samhället som helhet. 

Technical PapersLäs mer...
Självkörande busslinje krockade på premiären
25 maj 2026 14:55 - Jan Tångring
Självkörande busslinje krockade på premiären

Göteborgs första självkörande buss krockade med en spårvagn en timme efter premiären. Ingen skadades. 

NyheterLäs mer...
Striden om Nexperia eskalerar med stämning
25 maj 2026 13:48 - Per Henricsson
Striden om Nexperia eskalerar med stämning

Kinesiska Wingtech, som äger Nexperia, har stämt den nederländska delen av bolaget plus några av dess chefer på 1,2 miljarder dollar. Företaget vill ha kompensation för förlorade affärer sedan den nederländska staten tog tillfällig kontroll över bolaget i oktober förra året.

NyheterLäs mer...
Upprop: Cybersäkerhet kräver omstart av IT
25 maj 2026 13:47 - Jan Tångring

Dagens de facto-strategi att rätta sårbarheter i mjukvara allteftersom de upptäcks, är hopplöst föråldrad. Systemen måste byggas osårbara i grunden. Det är ett av budskapen från Zero Day Clock, ett upprop för cybersäkerhet.

NyheterLäs mer...
Klart: Ericsson lämnar Kista
25 maj 2026 09:35 - Per Henricsson
Klart: Ericsson lämnar Kista

Ericsson har beslutat att flytta verksamheten i Stockholm, inklusive huvudkontoret, från Kista till Hagastaden, ett område som delas av Stockholm och Solna. Flytten inleds i början av 2028.

NyheterLäs mer...
Alibaba tar ytterligare en tugga av Nvidias lunch
25 maj 2026 07:57 - Jan Tångring
Alibaba tar ytterligare en tugga av Nvidias lunch

Tre gånger snabbare än sin föregångare är kinesiska ehandelsjätten Alibabas AI-processor Zhenwu M890. Den presenterades den 20 maj.

ProduktLäs mer...
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus
Bidrag från
branschens experter
Nya produkter
Senaste nyheter

Rainer Raitasuo

Rainer
Raitasuo
+46(0)734-171099 rainer@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)