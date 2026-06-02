Google börjar bygga första svenska datacentret

Idag inleder Google bygget av sitt första svenska datacenter. Det hamnar i Horndal i södra Dalarna och ska möta efterfrågan på Googletjänster som Sök, Maps, Cloud och Youtube.

Datacentret kommer enligt Google att skapa 100 heltidsjobb när det är helt klart och flera tusen under byggfasen. För varje jobb som skapas i datacentret beräknas ytterligare 2,3 tjänster skapas utanför – inom allt från VVS och fastighetsskötsel till ingenjörsarbete och markunderhåll.

Datacentret i Horndal kommer att använda luftkyld teknik, vilket innebär att vattenanvändning begränsas till sanitära och andra personalrelaterade ändamål. Samtidigt förbereds anläggningen för att kunna dela med sig av sin överskottsvärme. Målet är att erbjuda värmen kostnadsfritt för att värma bostäder och företag i närområdet.