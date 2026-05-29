Linköpings mikro-LED:ar skalar i Finland

Polar Light Technology följer Nordamps i spåren och väljer finska VTT för pilotproduktion. Medan Nordamps utvecklar rf-komponenter gör Polar Light mikrodisplayer baserade på egenutvecklade lysdioder.

Linköpingsbaserade Polar Light Technologies pyttesmå lysdioder byggs atom för atom nedifrån och upp. Färdiga liknar de pyramider och är knappt en mikrometer i diameter.

Företaget är i stort sett ensamt om konceptet att bygga från botten och uppåt. Nästan alla andra som gör så kallade mikro-LED:ar börjar med en plan struktur för att sedan etsa sig ner till den önskade formen. Etsning ger dock en yta med skador och defekter vilket försämrar de optiska egenskaperna.

Ljuset som avges är starkast vinkelrätt mot ytan med pyramider, för att avta ju större betraktningsvinkeln blir, så kallad lambertisk ljuslob.

För ett år sedan visade företaget upp en första prototyp tillverkad med tekniken. Den bestod av en skiva med de minimala lysdioderna bondade med en kiselskiva CMOS-logik för drivning. Den senare var tillverkad av sydkoreanska Sapien Semiconductors.

Maskiner från tyska Finetech användes för bondningen och processen sägs vara tillräckligt god för att ge en passning på pixelnivå.

Nu har företaget startat ett samarbete med det finska forskningsinstitutet VTT, som ska sätta upp en pilotlina för att tillverka displayerna.

Lundabolaget Nordamps transistorer baseras på nanotrådar tillverkade av ett III-V-material (indiumgalliumarsenid) vilket gör att mobiliteten blir högre än för kisel. Transistorerna fungerar åtminstone till 100 GHz och kan användas i förstärkare och andra rf-block på millimetervågsområdet.

Företaget siktar på att ha en kommersiell process till 2027.