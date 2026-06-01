Waymos flotta får svenskkinesisk bil

Efter två års utveckling fasar amerikanska robotaxibolaget Waymo in en ny bilmodell i kommersiell drift – Geely Zeekr Ojai, delvis utvecklad i Göteborg. Golvet är lägre, taket högre, kamerorna leverar 17 megapixlar och den har automatiska skjutdörrar.

Du som bor i San Francisco, Los Angeles eller Phoenix kan nu bocka för i Waymos taxiapp att du gärna vill resa med Ojai – en kinesisk bil designad i Göteborg med amerikansk teknik för oövervakad självkörning.

Hundra stycken Ojai ska redan rulla sedan februari i San Francisco och Los Angeles. Passagerarna är anställda och deras gäster.

Nu introduceras resor för allmänheten. Waymo letar inledningsvis efter stamkunder som är beredda att ge feedback. Som belöning får de åka gratis. Processen är i linje med hur Waymo brukar introducera sin tjänst i nya territorier.

San Diego, Las Vegas och Denver får Ojai senare under sommaren. ”Tusentals” Ojai ska finnas på vägarna innan 2026 är slut.

Bilen tillverkas i Ningbo, Zhejiang, Kina. Den är konstruerad på samma plattform som minibussen Zeekr Mix. Hårdvaran för självkörning monteras i Mesa, Arizona.

Zoox Ojai är betydligt billigare än dagens Waymobil Jaguar I-pace – 200 000 dollar mot 125 000.

Basfordonet är billigare och dessutom har teknikutvecklingen gått vidare. Ojai använder sjätte generationen av självkörningstekniken Driver. Den klarar sig med 20 000 dollar billigare hårdvara, halva priset.

Ojai klarar sig med 13 kameror där I-pace har 29. En orsak är att kamerorna är 17 megapixelkameror. De ska vara bättre i mörker. Och lidarn ska vara bättre på snö och regn.

Ojai är döpt efter en lugn stad i Kalifornien. ”J” uttalas ”H”.

Nästa Waymotaxi blir en anpassad koreansk Hyundai Ioniq 5. Den utvecklas i Mesa nu. År 2028 ska Hyundai leverera 50 000 stycken. Waymos totala flotta var på 3700 i december, enligt Wikipedia.

På hemmaplan har Waymo ännu ingen konkurrens – Zoox och Tesla kämpar mot tekniska utmaningar med kommersiell robotaxi.

Waymos intressanta kommersiella utmaning ligger istället i Europa. Där har de kinesiska robotaxibolagen Weride och Apollo Go bättre tempo.

Waymo ska ta en tjänst i drift i London i år.

Ojio har plats för tre bak och en fram, men uppenbarligen kan de inte vara för bredaxlade.

Ojio har – fortfarande – en ratt. Den ska vara möjlig att montera bort.