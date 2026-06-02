Hesa Fredrik får sällskap av SE-Alert

Snart införs den nya varningskanalen SE-Alert som nyttjar mobilnäten. Post- och telestyrelsen (PTS) har ansvarat för att den bakomliggande tekniken ska kunna införas i svenska mobilnät.

Under sommaren påbörjas implementeringen av SE-Alert. Det är ett komplement till befintliga kanaler för VMA, Viktigt meddelande till allmänheten, såsom radio, tv, appar, sms och internet, skriver PTS i ett pressmeddelande.

Genom SE-Alert nås alla kompatibla mobiltelefoner som befinner sig inom ett visst geografiskt område, oavsett mobiloperatör, inom bara några sekunder – utan att mottagaren behöver installera någon app eller registrera sitt telefonnummer.

Meddelandet visas direkt på skärmen och åtföljs av en kraftig ljudsignal och vibration.

SE-Alert bygger på en teknik kallad cell broadcast, som gör det möjligt att mycket snabbt skicka meddelanden till många användare i ett specifikt område via mobilmaster. Det är en gemensam standard för hela EU, vilket innebär att tekniken fungerar på samma sätt i alla länder som infört standarden.

PTS har haft i uppdrag av regeringen att verka för att cell broadcast-tekniken införs i allmänna elektroniska kommunikationsnät.

Det har skett genom nära samverkan med sektorns aktörer. De nätägande mobiloperatörernas systemleverantörer har tillhandahållit funktionalitet för SE-Alert, som operatörerna har implementerat i sina nät. Apple och Google har infört stöd för SE-Alert i operativsystemen iOS respektive Android för mobiltelefoner.