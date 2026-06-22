Mobileye startar robotaxi i USA nästa år

Israeliska Mobileye ska rulla ut en flotta på hundra robotaxi i ”en större amerikansk stad” nästa år. Det meddelar Mobileye. Målet är att inom fem år skala till 17 000 fordon.

Mobileyes självkörningsteknik är delvis utvecklad i New York, Austin och Detroit i samarbeten med bland annat VW och Lyft.

Bolaget blir nu konkurrent med vissa av sina kunder – det är sedan två decennier en väletablerad leverantör av kretsar och mjukvara för förarassistans. Komponenterna finns i 230 miljoner fordon.

– I dag tar vi nästa steg: att kombinera dessa tekniker med operativt ägarskap för att skapa en finansiellt och geo­gra­fiskt skalbar robo­taxi­verksamhet som är designad från grunden för global utrullning, skriver företaget i en pressrelease.

Aktien steg omkring 6 procent efter beskedet enligt nyhets­sajten CNBC.

Idag är det enbart Googles syskon­­bolag Waymo som driver obemannad robotaxi i USA. Waymo robotaxi finns i skarp drift i utvalda delar av sju noggrant kartlagda amerikanska städer. Ytterligare 25 amerikanska städer finns på Waymos att göra-list, plus Tokyo och London.

Tesla försöker i långsam takt framsteg – att grunda en robo­taxi­tjänst på den kamera­baserade själv­körnings­teknik som finns inbyggd i alla Teslafordon.