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Kan detta chip göra Tesla helt självkörande?

Tesla har haft svårt att få sin robotaxi att fungera utan geografiska begränsningar, noggrann träning och mänsklig övervakning. Nu hoppas bolaget att nästa generations AI-processor ska undanröja en av flaskhalsarna. AI5 ger betydligt mer beräkningskraft än dagens hårdvara, men ett snabbare chip löser inte automatiskt problemen med självkörningen.

Teslas robotaxiverksamhet har hittills varit begränsad till små och noggrant kartlagda områden. Tidigare anställda har dessutom berättat att bolaget specialtränar sina algoritmer för enskilda städer, trots att Tesla länge har hävdat att samma system ska kunna skalas upp och användas överallt.

Samtidigt fortsätter FSD, Full Self-Driving, att vara ett förarassistanssystem som kräver ständig övervakning. Systemet kan styra bilen från start till mål, men föraren måste vara beredd att ingripa när bilen misstolkar trafiken eller inte upptäcker ett hinder.

Mot den bakgrunden blir Teslas kommande AI5-processor särskilt intressant. Chipet är utvecklat för att köra de neurala nät som analyserar kamerabilder och fattar bilens körbeslut. Det ska ersätta AI4, även kallad Hardware 4, som används i Teslas senaste bilplattformar.

AI5 har ännu inte presenterats formellt, men Elon Musk har delat bilder på en stor processormodul med tolv minneskretsar från SK Hynix. Enligt preliminära uppgifter ska processorn nå mellan 2000 och 2500 TOPS och få 144 gigabyte gemensamt minne. Minnesbandbredden anges till mellan 768 och 1536 gigabyte per sekund beroende på den slutliga konfigurationen. Det skulle ge omkring åtta gånger högre beräkningskapacitet och nio gånger mer minne än AI4.

Även effektförbrukningen blir hög. Chipet uppges kunna dra upp till 800 watt vid maximal belastning, medan programvaran ska sänka förbrukningen till omkring 150–250 watt vid normal användning. Siffrorna har dock inte bekräftats i någon fullständig teknisk specifikation från Tesla.

Den större beräkningskapaciteten gör det möjligt att köra mer avancerade neurala nät direkt i bilen. Systemet kan analysera fler kamerabilder samtidigt, använda längre bildsekvenser och reagera snabbare i komplicerade trafiksituationer. Framför allt kan Tesla öka modellernas storlek utan att beräkningstiden blir för lång.

AI5 ska tillverkas parallellt av TSMC och Samsung. De första större volymerna väntas under slutet av 2026. Samsung ska enligt uppgifterna använda sin fabrik i Taylor i Texas, medan TSMC inledningsvis tillverkar kretsen i Taiwan. Även TSMC:s fabrik i Arizona kan senare tas i bruk.

Processorn är inte bara avsedd för bilar. Tesla planerar att använda den även i humanoidroboten Optimus och i framtida Dojo-kluster för träning och inferens av bolagets AI-modeller. En efterföljare, AI6, uppges redan vara under utveckling.

Jun Jul # siemenskoneferens (2)
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Kan detta chip göra Tesla helt självkörande?
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