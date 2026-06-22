Inget nytt från Ebba i halvledarfrågan

Den som hade väntat sig något nytt från Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) på riksdagsledamoten Rashid Farivars (SD) fråga om hon avser att ta fram en svensk strategi för halvledare och elektronik blev besviken.
I torsdagens interpellationsdebatt hänvisade hon till Vinnovas strategirapport från 2024 som pekar ut området som viktigt, de kommande excellensklustren där halvledare och elektronik har chansen att få finansiering liksom regeringen gett Vinnova i uppdrag att stötta svenskt deltagande i EU-projektet IPCEI AST för avancerade halvledare.
Den 2 juni publicerade Svensk Elektronik och Smartare Elektroniksystem en gemensam debattartikel i Dagens Industri som pekar på att Sverige saknar en strategi för elektronik och halvledare. Riksdagsledamoten Rashid Farivar, med en licentiatexamen i halvledarteknik från Chalmers, skickade frågan vidare till Energi- och näringsminister Ebba Busch som besvarade frågan torsdagen den 19 juni i en interpellationsdebatt:
– Regeringen har vidtagit en rad åtgärder inom detta område. I december 2024 presenterade regeringen forsknings- och innovationspropositionen (prop. 2024/25:60), som bland annat innehåller satsningar på strategiskt viktig teknik. I juni 2025 beslutade regeringen om en industristrategi. I industristrategin är ett mål att Sveriges teknikledarskap inom strategiska teknikområden ska stärkas.
– I forsknings- och innovationspropositionen avsattes medel för så kallade excellenskluster som ska genomföras av Vetenskapsrådet och Vinnova. Avancerad digital teknik, inklusive halvledare, är ett av de strategiska teknikområden som regeringen pekar ut i ett uppdrag till Vinnova.
– Genom uppdraget till Vinnova skapas miljöer för samverkansbaserad forskning och innovation inom avancerad digital teknik, inklusive halvledare, där näringsliv och forskning tillsammans arbetar för att omsätta resultat i konkurrenskraftiga innovationer och produkter. Som en del av excellensklusteruppdraget har Vinnova även fått i uppdrag att löpande analysera svenska styrkeområden och behov inom de strategiska teknikområdena, inklusive halvledare.
– Regeringen har även gett Vinnova i uppdrag att medfinansiera och samordna ett svenskt deltagande i två viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse, det som ibland kallas IPCEI: ett för avancerade halvledare, IPCEI AST, och ett för artificiell intelligens, IPCEI AI.
[…]
– Avancerad digital teknik, inklusive halvledare, är avgörande för att trygga Sveriges framtid som avancerad industrination. Genom de satsningar som nu genomförs på excellent forskning, på samverkan mellan akademi och näringsliv och på ett aktivt svenskt deltagande i de gemensamma europeiska initiativen lägger vi grunden för att fler svenska innovationer ska kunna växa till morgondagens globala exportframgångar och skapa jobb här i Sverige.
Resten av debatten handlade mest om hur man omsätter forskning i företag som växer och blir kvar i Sverige, en nog så viktig fråga men något nytt om regeringens inställning till halvledarområdet gav debatten inte.