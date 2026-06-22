Inget nytt från Ebba i halvledarfrågan

Den som hade väntat sig något nytt från Energi- och närings­minister Ebba Busch (KD) på riksdags­ledamoten Rashid Farivars (SD) fråga om hon avser att ta fram en svensk stra­tegi för halvledare och elektronik blev besviken.

I torsdagens interpellationsdebatt hänvisade hon till Vinnovas strategirapport från 2024 som pekar ut området som viktigt, de kommande excellensklustren där halvledare och elektronik har chansen att få finansiering liksom regeringen gett Vinnova i uppdrag att stötta svenskt deltagande i EU-pro­jek­tet IPCEI AST för avance­rade halvledare.

Den 2 juni publicerade Svensk Elektronik och Smartare Elektroniksystem en gemensam debattartikel i Dagens Industri som pekar på att Sverige saknar en strategi för elektronik och halvledare. Riksdagsledamoten Rashid Farivar, med en licentiat­examen i halvledarteknik från Chalmers, skickade frågan vidare till Energi- och närings­minister Ebba Busch som besvarade frågan torsdagen den 19 juni i en interpellationsdebatt:

– Regeringen har vidtagit en rad åtgärder inom detta område. I december 2024 presenterade regeringen forsknings- och innovationspropositionen (prop. 2024/25:60), som bland annat innehåller satsningar på strate­giskt viktig teknik. I juni 2025 beslutade regeringen om en industristrategi. I industristrategin är ett mål att Sveriges teknik­ledarskap inom strategiska teknik­områden ska stärkas.

– I forsknings- och innovations­propositionen avsattes medel för så kallade excellenskluster som ska genomföras av Vetenskaps­rådet och Vinnova. Avancerad digital teknik, inklusive halv­ledare, är ett av de strategiska teknik­områden som regeringen pekar ut i ett uppdrag till Vinnova.

– Genom uppdraget till Vinnova skapas miljöer för sam­verkans­baserad forskning och innovation inom avancerad digital teknik, inklusive halvledare, där närings­liv och forskning tillsammans arbetar för att omsätta resultat i konkurrenskraftiga innovationer och produkter. Som en del av excellensklusteruppdraget har Vinnova även fått i uppdrag att löpande analysera svenska styrke­områden och behov inom de strategiska teknikområdena, inklusive halvledare.

– Regeringen har även gett Vinnova i uppdrag att med­finansiera och samordna ett svenskt deltagande i två viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse, det som ibland kallas IPCEI: ett för avancerade halv­ledare, IPCEI AST, och ett för artificiell intelligens, IPCEI AI.

[…]

– Avancerad digital teknik, inklusive halvledare, är avgörande för att trygga Sveriges framtid som avancerad industrination. Genom de satsningar som nu genomförs på excellent forskning, på samverkan mellan akademi och näringsliv och på ett aktivt svenskt deltagande i de gemensamma europeiska initiativen lägger vi grunden för att fler svenska innovationer ska kunna växa till morgondagens globala exportframgångar och skapa jobb här i Sverige.

Resten av debatten handlade mest om hur man omsätter forskning i företag som växer och blir kvar i Sverige, en nog så viktig fråga men något nytt om regeringens inställning till halvledarområdet gav debatten inte.

Du kan se hela debatten och läsa transkriberingen.