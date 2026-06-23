CATL:s teknik för batteribyte i lastbil rullas ut i Europa

EU och Storbritannien får ett nätverk av batterimackar där lastbilar byter tomma batterier mot fulla som alternativ till megawattladdning. Tekniken kommer från kinesiska batterijätten CATL.

Europa har släpat efter Kina inom batteri­byte för lastbilar som alternativ till snabbladdning. Men nu händer det till slut något i Europa inom tekniken, som med sin långsammare laddning är snällare mot både elnät och batteri.

Enligt den lokala 50–50-partnern brittiska elbolaget Octopus Energy blir det dessutom billigare.

Octopus och CATL ska sätta upp ett nätverk av batterimackar i EU och Storbritannien under de kommande åren. År 2035 är planen att det ska omfatta 30 stycken stationer med maskiner som på några minuter underifrån byter ut ellastbilens batteri.

Stationerna ska byggas vid motorvägar och logistiknav. De kommer att ägas av lastbils­tillverkare och flottoperatörer. Systemet innebär ekonomiskt att batteriernas och lastbilarnas livscykler kopplas isär.

Tekniken, Qiji, lanserades av CATL i Kina sommaren 2023. Den första Qiji-korridoren byggdes på hösten samma år mellan NIngde och Xiamen.

Det finns 30 kompatibla lastbils­modeller från bland annat Sinotruk, FAW Jiefang, Foton och Deepway

CATL och brittiska Octopus Energy meddelade den 22 juni att de bildar ett joint venture (50/50) för att bygga ett nätverk av batteribytesstationer för elektriska tunga lastbilar.

När nätverket är färdigt ska det kunna betjäna en flotta på 300 000 el-lastbilar.