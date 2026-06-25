NCAB köper i USA

Mönsterkortsleverantören NCAB har köpt 100 procent av aktierna i Board Shark LLC, med säte i Florida, USA. Under 2025 hade bolaget en nettoomsättning på 17 miljoner dollar med en bättre vinstmarginal mätt som EBITA än vad NCAB hade.

Board Shark grundades 2016 av Carl och Rachelle Moehring. Bolaget har fem anställda plus ett nätverk av regionala säljrepresentanter.

Board Shark har en stark marknadsposition framförallt i västra USA, vilket gör bolaget till ett komplement till NCAB:s befintliga verksamhet i landet. Kunderna finns bland annat inom aerospace, industriella tillämpningar samt medicinteknik.

Den initiala fasta köpeskillingen, på kassa‑ och skuldfri basis, uppgår till 15 miljoner dollar med en tilläggsköpeskilling upp till 11 miljoner dollar baserad på den finansiella utvecklingen under de närmaste 24 månaderna.