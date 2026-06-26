Fransk-svenska halvledardagar

Den 16-17 september samlas forskare, branschexperter, beslutsfattare och innovatörer från Frankrike och Sverige i Stockholm för att främja nya partnerskap och stärka det fransk-svenska samarbetet inom halvledare och avancerad elektronik.

Konferensen anordnas av Frankrikes ambassad i Sverige, Svensk Elektronik, Association franco-suédoise pour la Recherche (AFSR), L’Institut français de Suède, Swedish Chips Competence Center (SCCC), Semiconductor Sweden och partner från ekosystemen inom halvledare i Frankrike och Sverige.

Konferensen öppnas av H.E. Thierry Carlier, Frankrikes ambassadör i Sverige, tillsammans med representanter från de svenska och franska halvledarbranscherna.

Några av programpunkterna:

Halvledarmaterial och nanoteknik.

Hållbarhet, energieffektivitet och tillverkningsprocesser.

Kraftelektronik.

Heterogen integration.

Halvledarapplikationer för telekommunikation.

Elektronik för extrema miljöer.

Mer information och kostnadsfri anmälan finns här (länk).