Fransk-svenska halvledardagar

Den 16-17 september samlas forskare, branschexperter, beslutsfattare och innovatörer från Frankrike och Sverige i Stockholm för att främja nya partnerskap och stärka det fransk-svenska samarbetet inom halvledare och avancerad elektronik.
Konferensen anordnas av Frankrikes ambassad i Sverige, Svensk Elektronik, Association franco-suédoise pour la Recherche (AFSR), L’Institut français de Suède, Swedish Chips Competence Center (SCCC), Semiconductor Sweden och partner från ekosystemen inom halvledare i Frankrike och Sverige.
Konferensen öppnas av H.E. Thierry Carlier, Frankrikes ambassadör i Sverige, tillsammans med representanter från de svenska och franska halvledarbranscherna.
Några av programpunkterna:
Halvledarmaterial och nanoteknik.
Hållbarhet, energieffektivitet och tillverkningsprocesser.
Kraftelektronik.
Heterogen integration.
Halvledarapplikationer för telekommunikation.
Elektronik för extrema miljöer.
Mer information och kostnadsfri anmälan finns här (länk).