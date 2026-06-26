IBM är under 1 nm

Under 2030-talet kommer vi att mäta halvledar­processerna att räknas i ångström. Det förutspår amerikanska IBM efter att att ha utvecklat en halvledar­teknik i 7 Å. Det är första gången vi är under drömgränsen 1 nm.

IBM hoppas tekniken är i bruk om fem år.

Tekniken kallas för en nano­stack i 3D och rymmer dubbelt så många transistorer per ytenhet som den 2 nm-teknik som IBM presenterade år 2021.

IBM tar ett finger­topps­­stort chip som exempel [är det en SI-enhet? reds anm]. Det ska rymma 100 miljarder transistorer.

Tekniken använder staplade lager med olika material­kombinationer. Den ska ge upp till 50 procent högre prestanda, eller 70 procent bättre energi­effektivitet än IBM 2 nm.

Tekniken har utvecklats vid IBM och partners forsknings­anläggning i Albany, New York.

Läs mer om tekniken här (länk).