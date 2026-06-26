JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. IBM är under 1 nm
 

IBM är under 1 nm

Under 2030-talet kommer vi att mäta halvledar­processerna att räknas i ångström. Det förutspår amerikanska IBM efter att att ha utvecklat en halvledar­teknik i 7 Å. Det är första gången vi är under drömgränsen 1 nm.

IBM hoppas tekniken är i bruk om fem år. 

Tekniken kallas för en nano­stack i 3D och rymmer dubbelt så många transistorer per ytenhet som den 2 nm-teknik som IBM presenterade år 2021.

IBM tar ett finger­topps­­stort chip som exempel [är det en SI-enhet? reds anm]. Det ska rymma 100 miljarder transistorer.

Tekniken använder staplade lager med olika material­kombinationer.  Den ska ge upp till 50 procent högre prestanda, eller 70 procent bättre energi­effektivitet än IBM 2 nm. 

Tekniken har utvecklats vid IBM och partners forsknings­anläggning i Albany, New York.

Läs mer om tekniken här (länk).

Jun Jul # siemenskoneferens (2)
libcurl

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.

IBM är under 1 nm
26 jun 2026 09:02 - Jan Tångring
IBM är under 1 nm

Under 2030-talet kommer vi att mäta halvledar­processerna att räknas i ångström. Det förutspår amerikanska IBM efter att att ha utvecklat en halvledar­teknik i 7 Å. Det är första gången vi är under drömgränsen 1 nm.

NyheterLäs mer...
Fransk-svenska halvledardagar
26 jun 2026 07:56 - Per Henricsson
Fransk-svenska halvledardagar

Den 16–17 september samlas forskare, branschexperter, beslutsfattare och innovatörer från Frankrike och Sverige i Stockholm för att främja nya partnerskap och stärka det fransk-svenska samarbetet inom halvledare och avancerad elektronik.

NyheterLäs mer...
Fläkten som kan kyla din nästa mobil
26 jun 2026 07:56 - Per Henricsson
Fläkten som kan kyla din nästa mobil

När tunna membran i kisel rör sig upp och ned tusentals gånger per sekund sätts luften i rörelse på samma sätt som när en mekanisk fläkt snurrar. Men den mikromekaniska fläkten är mycket mindre och helt tyst. Och slits inte ut. Och kan dessutom tvinga in luften i trånga kanaler eller genom ett membran.  Uppstartsföretaget Myvox kommersialiserar tekniken.

REPORTAGELäs mer...
Nu kan du utvärdera Alixlabs torrets
25 jun 2026 11:49 - Per Henricsson
Nu kan du utvärdera Alixlabs torrets

Uppstartsföretaget Alixlabs i Lund, som utvecklar en metod för att göra litografiprocessen vid halvledartillverkning under 7 nm billigare och snabbare, har lanserat en betamaskin kallad Sax Forma. Därmed kan kunderna testa tekniken i sina egna 300 mm-processer.

NyheterLäs mer...
Buggstorm: Inte bara från Mythos
25 jun 2026 14:24 - Jan Tångring

Att Anthropics ­omtalade språkmodell Mythos hittat tiotusen sårbarheter är bara halva berättelsen. Enklare buggbottar hittar samma buggar. 

REPORTAGELäs mer...
Buggstorm: Utvecklare drunknar i felrapporter
25 jun 2026 11:05 - Jan Tångring
Buggstorm: Utvecklare drunknar i felrapporter

Sedan i höstas rapporteras allt fler allvarliga buggar i källkod. Tillväxten har accelererat och verkade inte ha toppat i maj.

REPORTAGELäs mer...
Open AI har en egen inferenskrets
25 jun 2026 09:41 - Jan Tångring
Open AI har en egen inferenskrets

AI-jätten Open AI utvecklar en egen krets för stora språkmodeller. Jalapeño är avsedd för inferenser snarare än träning. Volymer väntas nästa år. 

ProduktLäs mer...
NCAB köper i USA
25 jun 2026 09:13 - Per Henricsson
NCAB köper i USA

Mönsterkortsleverantören NCAB har köpt 100 procent av aktierna i Board Shark LLC, med säte i Florida, USA. Under 2025 hade bolaget en nettoomsättning på 17 miljoner dollar med en bättre vinstmarginal mätt som EBITA än vad NCAB hade.

NyheterLäs mer...
Nørdsnipe: AI till försvar när AI går till attack
24 jun 2026 14:24 - Jan Tångring

För andra gången lanserar samma gäng säkerhetsexperter ett verktyg för penetrationstest. Den här gången har de rustat sig med generativ AI, för att möta en cyberoffensiv som många just nu fruktar – från samma generativa AI.

REPORTAGELäs mer...
Kina ensam över 2 exaflops
24 jun 2026 14:20 - Jan Tångring
Kina ensam över 2 exaflops

Efter att ha hållit sig i skuggan i några år har Kina plötsligt anmält en dator till superdatorernas topplista Top500. Lineshine går direkt in på förstaplats och är först att passera 2 exaflops i prestanda.

NyheterLäs mer...
256 antenner i Lunds D-Mimo
24 jun 2026 14:16 - Per Henricsson
256 antenner i Lunds D-Mimo

I 6G kan det mycket väl bli så att en radio­enhet med många antenn­element, det som kallas massiv Mimo, inte längre kommer att vara en enda fysisk enhet. Den kan komma att delas upp i mindre delar med antenn­element och tillhörande hård­vara inklusive beräknings­kapacitet. Lunds Tekniska Högskola har skapat ett sådant system, ett Distributed Massive Mimo, D-Mimo, bestående av 16 moduler med 8 antenn­element vardera.

NyheterLäs mer...
Lunds ficklampa i det trådlösa mörkret säkrar fem miljoner
24 jun 2026 10:28 - Per Henricsson
Lunds ficklampa i det trådlösa mörkret säkrar fem miljoner

Att ta reda på om en robot kan köra runt kvarteret utan att tappa sin trådlösa uppkoppling kräver antingen omfattande mätningar eller avancerade simuleringar. Nystartade Lundabolaget Waveium vill ersätta bägge med ett verktyg som det inte behövs en expert för att använda. Nu tar företaget in fem miljoner kronor för att fortsätta utveckla det.

NyheterLäs mer...
Ett renrum för mer än kisel
24 jun 2026 08:32 - Per Henricsson
Ett renrum för mer än kisel

Ångströmlabbet i Uppsala är en av de fyra noderna i Myfab, den svenska forsknings­infra­struk­turen för halvledare, kvant, tunnfilm och andra tekniker som kräver renrumsmiljö. Precis som sina motsvarigheter i Kista, Lund och Göteborg levererar Ång­ström forskning, utbildning och företag.

REPORTAGELäs mer...
Intervju: Hackade skolan, fick diplom, hackade Curl
23 jun 2026 14:11 - Jan Tångring
Intervju: Hackade skolan, fick diplom, hackade Curl

Elektroniktidningen pratar med Arga Reksapati, en indonesisk student som hittade tre av de åtta säkerhetshålen i apriluppdateringen av svenska filöverföringsbiblioteket Curl.

IntervjuerLäs mer...
Nato söker innovatörer
23 jun 2026 09:53 - Per Henricsson
Nato söker innovatörer

Har du en tekniklösning som passar försvar och säkerhet kan du söka till Natos innovations­organisation Diana som startar ett nytt program i januari 2027. Sista ansökningsdag är den 3 juli.

NyheterLäs mer...
Huawei kostar Bosch 350 miljoner kronor
23 jun 2026 08:34 - Per Henricsson
Huawei kostar Bosch 350 miljoner kronor

Under fyra år sålde Robert Bosch mikromekaniska komponenter till kinesiska Huawei utan någon licens från USA. Företaget har erkänt sig skyldigt och ska betala 36 miljoner dollar i skadestånd till den amerikanska staten.

NyheterLäs mer...
CATL:s teknik för batteribyte på lastbil rullas ut i Europa
23 jun 2026 08:31 - Jan Tångring
CATL:s teknik för batteribyte på lastbil rullas ut i Europa

EU och Storbritannien får korridorer av batterimackar där lastbilar byter tomma batterier mot fulla som alternativ till megawattladdning. Tekniken kommer från kinesiska batterijätten CATL.

NyheterLäs mer...
Startup: Som Lovable fast för hårdvara
23 jun 2026 06:50 - Jan Tångring
Startup: Som Lovable fast för hårdvara

Du berättar vilken pryl du vill bygga. AI berättar vilka moduler du behöver plugga in. Och din pryl är klar! Resten gjorde AI.

TeknikLäs mer...
Inget nytt från Ebba Busch i halvledarfrågan
22 jun 2026 13:53 - Per Henricsson
Inget nytt från Ebba Busch i halvledarfrågan

Den som hade väntat sig något nytt från Energi- och närings­minister Ebba Busch (KD) på riksdags­ledamoten Rashid Farivars (SD) fråga om hon avser att ta fram en svensk stra­tegi för halvledare och elektronik blev besviken.

NyheterLäs mer...
Mobileye startar robotaxi i USA nästa år
22 jun 2026 12:20 - Jan Tångring
Mobileye startar robotaxi i USA nästa år

Israeliska Mobileye ska rulla ut en flotta på hundra robotaxi i ”en större amerikansk stad” nästa år. Det meddelar Mobileye. Målet är att inom fem år skala till 17 000 fordon.

NyheterLäs mer...
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus
Bidrag från
branschens experter
Nya produkter
Senaste nyheter

Vakant

Sälj och marknads­föring +46(0)734-171099 ads@etn.se
Per Henricsson
Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)
 
Jan Tångring
Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)
 