Tröghetssensorer med inbyggd AI

Boschs tröghetssensorfamilj BMI5 har en inbyggd AI-motor direkt på sensorn. Den lanserades på konsumentelektronikmässan i Las Vegas.

BMI560, BMI563 och BMI570 heter de tre första sensorerna i familjen – det ska komma fler. Utöver accelerometer och gyro har de en AI-motor. Den är alltid aktiv med att tolka rörelsemönster. Det ska ge snabbare reaktioner och minska strömförbrukningen.

BMI5 riktar sig till premiumsegmentet inom tillverkare av konsumentelektronik. De är avsedda för VR/AR, robotik, smartklockor och trådlösa hörlurar. Den inbyggda artificiella intelligensen ska enligt Bosch ge dem bättre rörelsespårning, bildstabilisering och energieffektivitet.

I ett VR-headset används tröghetssensorer för att spåra huvudrörelser – ljud kan exempelvis låta som om det kommer från en specifik riktning efter hur användaren rör sig.

I VR-styrenheter noterar sensorn handrörelser. I smartphones och actionkameror används den för bildstabilisering. I robotar används den för precisa rörelser och för navigeringen – en humanoid robot är en av BMI5:s första tillämpningar.

Serieproduktion av BMI5 ska starta tredje kvartalet. Prover finns nu.

Marknaden för memssensorer väntas enligt Bosch växa till 19 miljarder dollar år 2030. För att möta efterfrågan har Bosch utökat sin wafer-fabrik i Reutlingen från 35 000 till 44 000 m².