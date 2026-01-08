5G-antenn från OEM Automatic

En 5G-antennen inom OEM:s varumärke Exolöf ska vara konstruerad för att leverera stabil signalstyrka i industriella installationer där metallstrukturer, vibrationer och rörliga maskiner ger höga störningsnivåer.

Tillämpningsområden är rörliga och uppkopplade system, som autonoma fordon, robotik, AGV/AMR, IoT och industriell automation med realtidskrav.

Designen är IP67-klassad mot fukt, smuts och mekaniska påfrestningar. Den finns i olika husmodeller och kabellängder. Kontakttyperna kan vara SMA, N eller TNC.

Antennen tillhör varumärket Exolöf som OEM använder för komponenter för mobila tillämpningar i krävande miljöer – ”produkter anpassade för nordiskt klimat”.

OEM Automatic är en nordeuropeisk bred leverantör av komponenter för industriell automation, med allt från kabel till AI-kameror i sortimentet. Huvudkontoret ligger i Tranås.