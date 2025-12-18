JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Bygg multiagenter av fria modeller från Nvidia 

Nemotron 3 heter ett gratispaket AI-modeller från AI-processortillverkaren Nvidia. Verktyg ingår, särskilt för dig som vill bygga så kallade multiagenter.

Enligt Nvidia är detta första gången någon släpper en samling ”toppmoderna” modeller tillsammans med  träningsdata och utvecklingsverktyg, där allt är ”öppet” – med vilket menas att du kan ladda hem modellerna och använda dem, och dessutom träna dem vidare och bygga system av dem.

Nemotron är en familj av modeller (tränade neuronnät) i tre storlekar: Nano, Super och Ultra. Version 3 ska exempelvis vad gäller Nano leverera fyra gånger högre genomströmning än version 2. 

Men det Nvidia framför allt lyfter fram är att version 3 och dess verktyg är anpassade för dig som vill bygga storskaliga multiagentsystem – samarbetande agenter. 

Du kan bygga så kallade MoE:er (mixture of experts) vilket är agenter som har en arsenal av modeller som den delegerar uppdrag till.

Denna öppna expertmix från Nvidia är något som du därefter kan leka med för att bygga agentiska system – system av agenter som anropar varandra.

Nemotron 3-familjen:

    •Nano ska vara optimerad för exempelvis debugging, sammanfattningar, AI-assistens och informationssökning. Den har cirka 30 miljarder parametrar, där upp till 3 miljarder är aktiva åt gången. Kontextfönstret är på en miljon token.

    •Super ska ha hög noggrannhet för resonemang. Den ska lämpa sig för tillämpningar där många samverkande agenter krävs med låg latens. Den har runt 100 miljarder parametrar där upp till 10 miljarder aktiveras per token.

    •Ultra sägs ha en avancerad resonemangsmotor för djup analys och strategisk planering. Den har omkring 500 miljarder parametrar där upp till 50 miljarder är aktiva per token 

Super och Ultra använder fyrabitars flyttal (NVFP4) när de körs på Blackwellprocessorer, för snabbare träning och lägre minneskrav.

Nano finns nu. Super och Ultra väntas bli tillgängliga under första halvåret 2026.

Nvidia släpper även träningsdataset och bibliotek för förstärkningsinlärning för den vill bygga en egen specialiserad AI-agent. Plus biblioteket Nemo Evaluator för validering av säkerhet och prestanda. 

Du hittar materialet på GitHub och Hugging Face. Det kommer även att finnas i de publika molnen AWS, Google Cloud, CoreWeave, Crusoe, Microsoft Foundry, Nebius, Nscale och Yotta och Nvidia Nim

Tidiga användare är Cadence, CrowdStrike, Cursor, Deloitte, Oracle Cloud, Siemens och Synopsys. De använder Nemotron för AI-arbetsflöden inom tillverkning, cybersäkerhet, mjukvaruutveckling, media, kommunikation.

Hur kan Nvidia släppa gratis mjukvara?

Det man förlorar på karusellerna tar man igen på karamellerna, som det heter. 

För Nvidia är karamellerna hårdvaran. Men tre fjärdedelar av ingenjörerna på Nvidia är mjukvaruutvecklare. De tar fram mjukvara och verktyg som Nemotron, för att flocka kunder kring de hårda karamellerna.

Spaningen kommer från The Next Platform, som noterar att Nvidia är det enda företag i AI-ekosystemet  som kan använda den här strategin, på grund av sin i det närmaste totala dominans på hårdvarusidan.

The Next Platform noterar att det är samma strategi som IBM använde för sina stordatorer  på 60-talet. 

Läs även vad Eclipse Foundation skrivit i Elektroniktidningen om öppna versus slutna verktyg för AI-utveckling. Öppenheten gör dig friare, menar Eclipse.

18 dec 2025 12:31 - Jan Tångring
Nemotron 3 heter ett gratispaket AI-modeller från AI-processortillverkaren Nvidia. Verktyg ingår, särskilt för dig som vill bygga så kallade multiagenter.

ProduktLäs mer...
Vanadin utmanar litiumjon i batterilager
18 dec 2025 11:09 - Per Henricsson
Vanadin utmanar litiumjon i batterilager

Det låter lite för bra för att vara sant men nystartade Vanadis Energy Sweden siktar på att ha en produktionskapacitet av laddningsbara vanadinbatterier på 1 GWh i slutet av nästa år. Företaget har köpt konkursade Enerpolys kunnande och maskiner i Rosersberg strax norr om Stockholm med planen att återstarta produktionen.

NyheterLäs mer...
Rochester: Nexperia visar på svagheterna med just-in-time
18 dec 2025 08:12 - Per Henricsson
Rochester: Nexperia visar på svagheterna med just-in-time

Trots de omfattande leveransstörningar som pandemin skapade tycks lärdomarna ha varit kortlivade. Konflikten mellan Nederländerna och Kina om Nexperia ledde till att lagernivåerna hos distributörerna sjönk med mellan 30 och 50 procent på bara fem veckor. Fortfarande saknas en lösning som garanterar ett stabilt flöde av de enkla komponenter som finns i var och varannan elektronikprodukt.

NyheterLäs mer...
Lyckad börsintro för kinesisk Nvidia-utmanare
17 dec 2025 16:38 - Jan Tångring
Lyckad börsintro för kinesisk Nvidia-utmanare

Kursen på Meta X ökade med 700 procent under dess första dag på teknikavdelningen Star Market på Shanghaibörsen. Meta X grundades 2023 och är en kinesisk tillverkare av grafikprocessorer.

NyheterLäs mer...
AI-kris i molnet: AI-attacker är för snabba för cyberförsvaret
17 dec 2025 15:05 - Jan Tångring

År 2021 dröjde det i snitt 41 dagar innan en sårbarhet i mjukvara utnyttjades. Idag kan det ta 25 – minuter. Och det här är bara ett av de sätt som AI ritat om cybersäkerhetskartan. Det berättar Palo Alto Networks i sin årliga sårbarhetsrapport State of Cloud Security.

NyheterLäs mer...
55 miljoner till dansk kraftomvandlare
17 dec 2025 13:52 - Per Henricsson
55 miljoner till dansk kraftomvandlare

Det danska halvledarbolaget Skycore Semiconductors har tagit in 5 miljoner euro, pengar som ska användas för att kommersialisera en switchad teknik för kraftomvandling baserad på kondensatorer. Lösningen ger hög effekttäthet och verkningsgrad i ett kompakt format vilket passar för tillämpningar som konsumentelektronik, fordon, telekom och datacenter.

NyheterLäs mer...
Norden och Baltikum i halvledarsamarbete
17 dec 2025 09:15 - Per Henricsson
Norden och Baltikum i halvledarsamarbete

De sju kompetenscentrumen i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Estland, Lettland och Litauen – alla kopplade till EU:s Chips Act – har undertecknat ett samarbetsavtal. Syftet är att utbyta erfarenheter och kunskap för att stärka erbjudandet till små och medelstora företag i respektive länder.

NyheterLäs mer...
Vårt webbhotell byter till svensk DWDM
16 dec 2025 15:55 - Per Henricsson

Elektroniktidningens webbhotell har uppgraderat sin nätinfrastruktur och använder nu svensktutvecklade DWDM-produkter. Bakom lösningen står Smartoptics, vars system har implementerats i moln- och datacenteroperatören Glesys datanät.

NyheterLäs mer...
En heldag om energi och kraftförsörjning
16 dec 2025 15:25 - Per Henricsson
En heldag om energi och kraftförsörjning

Hur skapar vi en mer hållbar och effektiv framtid för elektroniktillverkning och ICT-infrastruktur? Det är fokus för en heldagskonferens i Stockholm den 4 februari i regi av Svensk Elektroniks sektion ICT Energy.

NyheterLäs mer...
Pekskärm på Pi
16 dec 2025 14:34 - Jan Tångring
Pekskärm på Pi

 

En industriklassad HMI-skärm på Raspberry Pi-datorn Compute Module 5. Den kommer från italienska Seco och finns på Digikey under namnet Pi Vision 10.1.

ProduktLäs mer...
EU godkänner tyska chipsubventioner på 623 miljoner euro
16 dec 2025 09:20 - Per Henricsson
EU godkänner tyska chipsubventioner på 623 miljoner euro

Det har länge varit känt att Tyskland vill stödja Globalfoundries och X-Fabs nya halvledarfabriker. Nu har EU-kommissionen godkänt 623 miljoner euro till fabrikerna i Dresden respektive Erfurt.

NyheterLäs mer...
Christer Fuglesang leder nationell forskarskola
16 dec 2025 09:01 - Jan Tångring
Christer Fuglesang leder nationell forskarskola

Sverige får en ny nationellt koordinerad forskarskola – Swedish Space Research School. Den bildas av Rymdstyrelsen på uppdrag av regeringen.

NyheterLäs mer...
IAR stöder amerikanska riscfemmor för fordon
15 dec 2025 12:03 - Jan Tångring

Amerikanska Risc V-pionjären Sifive och svenska verktygsleverntören IAR meddelar att den senare stöder den förras realtidskärnor för fordonstillämpningar.

ProduktLäs mer...
Schneider köper svenskt mjukvarubolag
15 dec 2025 10:19 - Per Henricsson
Schneider köper svenskt mjukvarubolag

Sundsvallsbaserade Crossers mjukvara kan i realtid avgöra vad som ska analyseras lokalt och vad som ska till molnet. Företaget köps nu upp av den franska automationsjätten Schneider för en icke specificerad summa.

NyheterLäs mer...
Två tomma Teslor väcker entusiasm
15 dec 2025 10:27 - Jan Tångring
Två tomma Teslor väcker entusiasm

En Tesla utan någon i framsätet filmades i Austin, Texas, igår. Och senare ytterligare en. Det väcker förhoppningar – och oro – att Tesla är i färd med att plocka bort teknikern ur bilen ur sin experimentella robotaxi.

NyheterLäs mer...
5G Redcap för fordon
15 dec 2025 10:01 - Per Henricsson
5G Redcap för fordon

Det kostar inte mer än ett 4G-modem men har dubbla datatakten och 2,5 gånger kortare fördröjning. Så presenterar fordonsunderleverantören Marelli det nya mobilmodemet för 5G Redcap.

ProduktLäs mer...
Uppstart: Mikrovågor och plasma ska rena aktivt kol
15 dec 2025 08:50 - Jan Tångring
Uppstart: Mikrovågor och plasma ska rena aktivt kol

Uppstartsföretaget Besca har en billigare, miljövänligare metod att reaktivera aktivt kol, baserad på mikrovågor. De lanserar den lägligt samtidigt som EU skärper kraven på vattenrening.

REPORTAGELäs mer...
Techinsights om EU Chips Act: För lite och för långsamt
15 dec 2025 08:09 - Per Henricsson
Techinsights om EU Chips Act: För lite och för långsamt

Det är lätt att imponeras när EU-kommissionens representanter talar om 40 miljarder euro i stöd till nya halvledarfabriker. 

NyheterLäs mer...
Sista tyska kiselraffinaderiet stänger
12 dec 2025 16:30 - Per Henricsson
Sista tyska kiselraffinaderiet stänger

Höga elpriser i kombination med mördande konkurrens från Kina har lett till att det sista tyska raffinaderiet som framställer kisel stänger vid årsskiftet, skriver Frankfurter Allgemeine Zeitung, FAZ.

NyheterLäs mer...
Mems-mikrofon med studiokvalitet i provexemplar
12 dec 2025 10:37 - Per Henricsson
Mems-mikrofon med studiokvalitet i provexemplar

Genom att ersätta den kapacitiva avläsningen med en optisk lösning går det att lyfta dynamiken med 20 dB i mikromekaniska mikrofoner. Norska Sensibel har släppt två utvecklingskort för den som vill testa tekniken.

ProduktLäs mer...
