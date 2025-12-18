Bygg multiagenter av fria modeller från Nvidia

Nemotron 3 heter ett gratispaket AI-modeller från AI-processortillverkaren Nvidia. Verktyg ingår, särskilt för dig som vill bygga så kallade multiagenter.

Enligt Nvidia är detta första gången någon släpper en samling ”toppmoderna” modeller tillsammans med träningsdata och utvecklingsverktyg, där allt är ”öppet” – med vilket menas att du kan ladda hem modellerna och använda dem, och dessutom träna dem vidare och bygga system av dem.

Nemotron är en familj av modeller (tränade neuronnät) i tre storlekar: Nano, Super och Ultra. Version 3 ska exempelvis vad gäller Nano leverera fyra gånger högre genomströmning än version 2.

Men det Nvidia framför allt lyfter fram är att version 3 och dess verktyg är anpassade för dig som vill bygga storskaliga multiagentsystem – samarbetande agenter.

Du kan bygga så kallade MoE:er (mixture of experts) vilket är agenter som har en arsenal av modeller som den delegerar uppdrag till.

Denna öppna expertmix från Nvidia är något som du därefter kan leka med för att bygga agentiska system – system av agenter som anropar varandra.

Nemotron 3-familjen:

•Nano ska vara optimerad för exempelvis debugging, sammanfattningar, AI-assistens och informationssökning. Den har cirka 30 miljarder parametrar, där upp till 3 miljarder är aktiva åt gången. Kontextfönstret är på en miljon token.

•Super ska ha hög noggrannhet för resonemang. Den ska lämpa sig för tillämpningar där många samverkande agenter krävs med låg latens. Den har runt 100 miljarder parametrar där upp till 10 miljarder aktiveras per token.

•Ultra sägs ha en avancerad resonemangsmotor för djup analys och strategisk planering. Den har omkring 500 miljarder parametrar där upp till 50 miljarder är aktiva per token

Super och Ultra använder fyrabitars flyttal (NVFP4) när de körs på Blackwellprocessorer, för snabbare träning och lägre minneskrav.

Nano finns nu. Super och Ultra väntas bli tillgängliga under första halvåret 2026.

Nvidia släpper även träningsdataset och bibliotek för förstärkningsinlärning för den vill bygga en egen specialiserad AI-agent. Plus biblioteket Nemo Evaluator för validering av säkerhet och prestanda.

Du hittar materialet på GitHub och Hugging Face. Det kommer även att finnas i de publika molnen AWS, Google Cloud, CoreWeave, Crusoe, Microsoft Foundry, Nebius, Nscale och Yotta och Nvidia Nim

Tidiga användare är Cadence, CrowdStrike, Cursor, Deloitte, Oracle Cloud, Siemens och Synopsys. De använder Nemotron för AI-arbetsflöden inom tillverkning, cybersäkerhet, mjukvaruutveckling, media, kommunikation.

Hur kan Nvidia släppa gratis mjukvara?

Det man förlorar på karusellerna tar man igen på karamellerna, som det heter.

För Nvidia är karamellerna hårdvaran. Men tre fjärdedelar av ingenjörerna på Nvidia är mjukvaruutvecklare. De tar fram mjukvara och verktyg som Nemotron, för att flocka kunder kring de hårda karamellerna.

Spaningen kommer från The Next Platform, som noterar att Nvidia är det enda företag i AI-ekosystemet som kan använda den här strategin, på grund av sin i det närmaste totala dominans på hårdvarusidan.

The Next Platform noterar att det är samma strategi som IBM använde för sina stordatorer på 60-talet.

