AD-omvandlare med signalprocessor

Digital nedkonvertering, interleaving och korrigering av IQ-mismatch är några av de uppgifter som kan utföras redan i AD-omvandlaren när den utrustas med en signalprocessor. SD1146 från Silanna Semiconductor har två kanaler, en AD-omvandlare på 12 bitar och samplar med 170 MHz.

Silannas AD-omvandlarfamilj kallad Plural lanserades sommaren 2025 och programmeras på fabrik. De kommer med 10, 12, 14 eller 16 bitar och en samplingshastighet på 20 till 250 MHz. Dessutom är de benkompatibla med AD-omvandlare från andra tillverkare och 30 procent billigare, enligt företaget.

AD-omvandlarna använder en flerstegs pipeline för att ge högt signal-brus-förhållande och god linjäritet trots stor ingångsbandbredd.

SD1146 är designad för 2 V topp-topp på ingången vilket ger ett signal-brus-förhållande på 70,8 dB, 88 dBc spuriosfritt dynamiskt område och -151,3 dB/Hz ingångsbrus – allt med 70,2 MHz på ingången och en samplingsfrekvens på 170 Msampl/s.

AD-omvandlarna kan användas individuellt eller som I- och Q-kanaler för samma signal. De har sample-and-holdfunktion i ingångssteget och är fullt differentiella för bättre brusundertryckning.

Kalibrering sker automatiskt vid uppstart men kan även göras manuellt under drift, och det finns dessutom ett bakgrundskalibreringsläge. Styrning sker via en SPI-buss.

Det behövs en extern klocka upp till 1 GHz liksom en matning på 1,8 V. Effektförbrukningen är typiskt 492,4 mW vid 170 Msampl/s. Driftområdet är -40 °C till +85 °C.

Varianter med 14 och 16 bitar är under utveckling med samplingshastigheter från 5 Msampl/s till 250 Msampl/s.