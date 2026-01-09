Qualcomm uppdaterar PC-processorn

Under CES-mässan i Las Vegas har Qualcomm lanserat en ny generation PC-processorer. Det är Snapdragon X2 Plus för Windows 11 Copilot+ PC. Plattformen innehåller tredje generationens Arm-baserade Oryon-processor och en NPU på 80 TOPS. Datorer med kretsarna väntas framåt sommaren.

Snapdragon X2 Plus är en vidareutveckling av Snapdragon X-serien – som kom i bärbara Windowsdatorer sommaren 2024. De passar användare som behöver prestanda, batteritid och AI-funktioner i bärbara datorer, enligt Qualcomm.

Den tredje generationens Oryon CPU ger 35 procent snabbare enkärnig prestanda än föregående generation, samtidigt som strömförbrukningen är 43 procent lägre.

Det finns sex- och tiokärniga modeller som klockas med 4 GHz samt säkerhetsfunktioner genom Snapdragon Guardian.

Den integrerade NPU:n är Qualcomms egen Hexagon och levererar 80 TOPS. Den är avsedd att köra inferenser lokalt i datorn vilket ger kortare svarstider och bättre integritet.

Grafikkärnan är även den utvecklad av Qualcomm och ingår i Adrenofamiljen.

Kretsarna har stöd för LPDDR5 på maximalt 128 Gbyte.

Som tillval finns Wi-Fi 7, Bluetooth LE och 5G.