Världens minsta sensor nu i volym

Den är 1 µm lång och mäter temperatur och kraft. Tyska Digid tänker sig att den skulle kunna integreras i robotars kroppar för att ge dem samma överflöd av nervändar som människor har.

Digid tror att humanoida robotar just nu bromsas i sin utveckling av att de har så få sensorer jämfört med människor. De skulle ha lättare att hantera ett ömtåligt vinglas om de hade en motsvarighet till de tusentals nervändar som finns i en mänsklig hand.

Ett annat tillämpningsområde för Digids minmala sensor kan bli kraftmätning på skalpeller för automatiserad kirurgi. Eller tempmätning på prob i invasiv kirurgi. Eller biosensorer som hittar virus eller kemiska markörer i blodet. Eller tempsensorer i battericeller som hjälper dem optimera laddning och livslängd.

Konstantin Kloppstech

– Det är nu upp till ingenjörernas fantasi att tänka ut användningar där sensorer tidigare inte varit möjliga, säger Digids teknikchef Konstantin Kloppstech.

Sensorn tillverkas med hjälp av tryckt elektronik i matriser med upp till 16×16 sensorer och kan deponeras på bland annat kisel, metall och polymerer. Den kommunicerar via I²C över spänning eller resistans.

Ett hårstrå är 100 µm brett. En röd blodkropp har en diameter på 7 µm. Digids sensor är idag 1 µm – ”troligen världens minsta sensor” säger Digid.

Men Digid hoppas kunna krympa den ännu mer. Betydligt mer: ända ner till 10 nm.

Digid har 30 anställda. Företaget har eget renrum och tekniken skyddas av 14 patent.