Indiskt kretsbolag går all-in på Riscfem

Indiska halvledarbolaget LTSCT tecknar licens med taiwanesiska Andes Technology på deras Risc V. De två ska dessutom utveckla gemensam IP kring Risc V som LTSCT ska integrera i sina kretsar.

Blir resultatet bra kommer de att utvidga till fler processortyper.

LTSCT (L&T Semiconductor Technologies) har drygt 400 anställda och utvecklar kundanpassade kretsar och lösningar. Det är ett helägt dotterbolag till industrikoncernen L&T (Larsen & Toubro).

Företaget beskriver sig som Indiens första större halvledarproduktbolag. Målet är att bygga upp en portfölj inom memssensorer, kraft, analogt och RF, för tillämpningar inom fordon, industri, energi och telekom.

LTSCT har närvaro i USA, Europa, Japan och Indien.

Taiwanesiska Andes Technology anammade snabbt den fria arkitekturen Risc V när den lanserades och blev en av grundarna av Risc V International. IP-portföljen inom Risc V sträcker sig från strömsnåla 32-bitars CPU:er till högpresterande 64-bitars cachekoherenta OOO-processorkluster med stöd för vektor- och DSP-beräkningar, egendefinierade ACE-instruktioner och en AI-stack inklusive mjukvara.

En nisch är ISO 26262-certifierade fordonskretsar. Bolaget säger sig även vara starkt inom kommunikation, konsument, datacenter och mobilt.

Andes IP-kärnor finns till dags dato i 17 miljarder systemkretsar, men notera att Andes är ett decennium äldre än Risc V och rimligen räknar in sin egen arkitektur Andescore i den summan.