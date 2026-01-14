JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Ryzen för fordon och fysisk AI

P100 heter en ny x86-processorfamilj bestyckad med Zen 5-cpu:er, RDNA 3.5-gpu:er och sist men inte minst XDNA 2-npu:er. Allt i samma chip, för strömsnål AI.

De sorteras in i processorgruppen ”Ryzen AI Embedded”.

Tidiga kunder testar just P100-processor med 4–6 cpu:er och 50 Tops i prestanda för AI. 

XDNA 2-npu:n ska ha nog med Tops för att tolka tal, gester och miljösignaler och kunna kör transformers för datorseende, kompakta LLM:er och konvolutionsnät (CNN).

RDNA 3.5-gpu:n kan driva fyra 4K-skärmar eller två 8K-skärmar i 120 fps. Mjukvarustacken körs i en Xen-hypervisor som exempelvis kan mixa Linux för HMI, FreeRTOS för realtid och  Android eller Windows för rikare applikationer.

Effektområdet är 15–54 W och temperaturomfånget –40 °C till +105 °C, med 10 års livslängd för fordons- och industrimiljöer.

Produktionsleveranser väntas under Q2.

P100-modeller med 8–12 kärnor ska samplas under Q1.

Ett syskon X100 med upp till 16 kärnor kommer att samplas under första halvåret.

Ryzen för fordon och fysisk AI
14 jan 2026 16:21 - Jan Tångring
Ryzen för fordon och fysisk AI

P100 heter en ny x86-processorfamilj bestyckad med Zen 5-cpu:er, RDNA 3.5-gpu:er och sist men inte minst XDNA 2-npu:er. Allt i samma chip, för strömsnål AI.

ProduktLäs mer...
Svenskt drönarskydd i Davos
14 jan 2026 14:18 - Per Henricsson
Svenskt drönarskydd i Davos

Det svenska uppstartsbolaget Skygaard ska skydda toppmötet i Davos nästa vecka från drönare. Det gäller både lokalerna och bilkonvojerna mellan flygplatsen, hotell och möteslokaler, skriver Dagens Industri.

NyheterLäs mer...
Mercedes utmanar Teslas självkörning
14 jan 2026 13:44 - Jan Tångring
Mercedes utmanar Teslas självkörning

Föraren har visserligen ansvaret för att allt fungerar. Men bilen kör själv hela vägen från dörr till dörr. Mercedes erbjuder sedan årsskiftet funktionen i Kina och kommer snart att erbjuda den i USA, där Tesla länge varit ensam om den.

NyheterLäs mer...
Finansieringsproblem sinkar Lytens köp av Northvolt
14 jan 2026 09:48 - Per Henricsson
Finansieringsproblem sinkar Lytens köp av Northvolt

Det amerikanska batteribolaget Lyten skulle redan ha slutfört köpet av Northvolts fabrik i Skellefteå men företaget har ännu inte lyckats säkra kapital. I värsta fall kan affären gå i stöpet, skriver Svenska Dagbladet.

NyheterLäs mer...
Siemens köper franskt verktyg för korttest
14 jan 2026 08:34 - Per Henricsson
Siemens köper franskt verktyg för korttest

Hittar testarna i ytmonteringslinan verkligen alla fel? Och gör de sitt jobb effektivt? Det är frågor som Aster Technologies angriper. EDA-jätten Siemens köper nu det franska företaget och integrerar dess mjukvara kallad Testway i sina verktyg Xpedition och Valor, som ingår i mjukvaruplattformen Siemens Xcelerator.

NyheterLäs mer...
Alla på Volvos gigafabrik får sparken
13 jan 2026 12:30 - Jan Tångring
Alla på Volvos gigafabrik får sparken

Volvos dotterbolag Novo stoppar färdigställandet av sin battercellsfabrik i Göteborg och säger upp alla 75 anställda. Stoppet är en paus som sker eftersom Volvo misslyckats med att hitta en teknikpartner.

NyheterLäs mer...
Halvledarmarknaden växte 21 procent i fjol
13 jan 2026 09:53 - Per Henricsson
Halvledarmarknaden växte 21 procent i fjol

När analyshuset Gartner summerar 2025 står det klart att Nvidia är överlägsen etta, nästan dubbelt så stor som tvåan Samsung. Totalt såldes det halvledare för 793 miljarder dollar i fjol, upp 21 procent från 2024.

NyheterLäs mer...
Linköpings mikroskärm tankar kassan
13 jan 2026 08:57 - Per Henricsson
Linköpings mikroskärm tankar kassan

Uppstartsbolaget Polar Light Technologies har tagit in lite drygt 5 miljoner euro från befintliga ägare. Pengarna ska användas för att kommersialisera den minimala skärmen.

NyheterLäs mer...
Indiskt kretsbolag går all-in på Riscfem
13 jan 2026 08:49 - Jan Tångring
Indiskt kretsbolag går all-in på Riscfem

Indiska halvledarbolaget LTSCT tecknar licens med taiwanesiska Andes Technology på deras Risc V. De två ska dessutom utveckla gemensam IP kring Risc V som LTSCT ska integrera i sina kretsar.

ProduktLäs mer...
Världens minsta sensor nu i volym
13 jan 2026 08:49 - Jan Tångring
Världens minsta sensor nu i volym

Den är 1 µm lång och mäter temperatur och kraft. Tyska Digid tänker sig att den skulle kunna integreras i robotars kroppar för att ge dem samma överflöd av nervändar som människor har.

ProduktLäs mer...
Anglia satsar på Norden
12 jan 2026 06:59 - Per Henricsson
Anglia satsar på Norden

Den brittiska komponentdistributören Anglia ska rekrytera en försäljningsansvarig för Norden och lokala FAE:er. En viktig drivkraft bakom beslutet är att företagets långvariga samarbete med ST Microelectronics som nyligen utökats till att även omfatta Norden och Baltikum.

NyheterLäs mer...
Thailand satsar på batteribyte
12 jan 2026 15:55 - Jan Tångring
Thailand satsar på batteribyte

Kinesiska U Swap får sälja upp till tusen batteribytbara lastbilar till thailändska Whale Logistics.  Ett byte tar tre minuter. De första 30 lastbilarna ska levereras i april 2026. 

NyheterLäs mer...
Morrow redo för volymproduktion
12 jan 2026 10:37 - Jan Tångring
Morrow redo för volymproduktion

Norska LFP-celltillverkaren Morrow sätter punkt för finslipandet och deklarerar att det är redo för volymproduktion, den fas som kallas Commercial SOP, start of production.

NyheterLäs mer...
Siemens vill se industriell AI överallt
12 jan 2026 10:37 - Jan Tångring
Siemens vill se industriell AI överallt

Nvida och Siemens ska ta fram en AI-plattform orienterad kring industriella arbetsflöden – allt från konstruktion och simulering till tillverkning och logistik.

NyheterLäs mer...
Öppen standard för FPGA-kort
12 jan 2026 10:38 - Per Henricsson
Öppen standard för FPGA-kort

Som COM-moduler fast för FPGA:er. Så lanserar branschorganisationen SGET det nya kortformatet Open Harmonized FPGA Module (oHFM, OHFM).

NyheterLäs mer...
Qualcomm uppdaterar PC-processorn
09 jan 2026 11:37 - Per Henricsson
Qualcomm uppdaterar PC-processorn

Under CES-mässan i Las Vegas har Qualcomm lanserat en ny generation PC-processorer. Det är Snapdragon X2 Plus för Windows 11 Copilot+ PC. Plattformen innehåller tredje generationens Arm-baserade Oryon-processor och en NPU på 80 TOPS. Datorer med kretsarna väntas framåt sommaren.

ProduktLäs mer...
AD-omvandlare med signalprocessor
09 jan 2026 10:13 - Per Henricsson
AD-omvandlare med signalprocessor

Digital nedkonvertering, interleaving och korrigering av IQ-mismatch är några av de uppgifter som kan utföras redan i AD-omvandlaren när den utrustas med en signalprocessor. SD1146 från Silanna Semiconductor har två kanaler, en AD-omvandlare på 12 bitar och samplar i 170 MHz.

ProduktLäs mer...
Nvidia skär guld i Kina, men det kan bli till sand
09 jan 2026 09:17 - Jan Tångring
Nvidia skär guld i Kina, men det kan bli till sand

Två miljoner H200-kretsar har kinesiska företag beställt sedan USA:s president Donald Trump lättade på exportförbudet. Men nu bromsas istället importen av kinesiska staten.

NyheterLäs mer...
Verkor har öppnat sin gigafabrik
09 jan 2026 08:00 - Jan Tångring
Verkor har öppnat sin gigafabrik

En tredje fransk battericellsfabrik har startat produktion. Franska Alpines bilmodell A390 kommer att använda Verkors battericeller i höst.

NyheterLäs mer...
Workshops: Intresserad av neuromorf teknik?
08 jan 2026 13:04 - Jan Tångring
Workshops: Intresserad av neuromorf teknik?

Den 20–21 januari  är det workshop i Lund på temat neuromorf teknik inom telekom, edge-AI, försvar och rymd. Arrangör är Vinnovaprojektet Neutec.

NyheterLäs mer...
