Ryzen för fordon och fysisk AI

P100 heter en ny x86-processorfamilj bestyckad med Zen 5-cpu:er, RDNA 3.5-gpu:er och sist men inte minst XDNA 2-npu:er. Allt i samma chip, för strömsnål AI.

De sorteras in i processorgruppen ”Ryzen AI Embedded”.

Tidiga kunder testar just P100-processor med 4–6 cpu:er och 50 Tops i prestanda för AI.

XDNA 2-npu:n ska ha nog med Tops för att tolka tal, gester och miljösignaler och kunna kör transformers för datorseende, kompakta LLM:er och konvolutionsnät (CNN).

RDNA 3.5-gpu:n kan driva fyra 4K-skärmar eller två 8K-skärmar i 120 fps. Mjukvarustacken körs i en Xen-hypervisor som exempelvis kan mixa Linux för HMI, FreeRTOS för realtid och Android eller Windows för rikare applikationer.

Effektområdet är 15–54 W och temperaturomfånget –40 °C till +105 °C, med 10 års livslängd för fordons- och industrimiljöer.

Produktionsleveranser väntas under Q2.

P100-modeller med 8–12 kärnor ska samplas under Q1.

Ett syskon X100 med upp till 16 kärnor kommer att samplas under första halvåret.