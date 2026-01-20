Koldioxidsensor från Delsbo

S12 är en ultrakompakt sensor för CO₂-mätning från Senseair. Den är utvecklad för batteridrivna och trådlösa system som mäter luftens kvalitet i byggnader.

Sensorn använder Senseairs så kallade NDIR-teknik, icke-dispersiv infraröd teknik, där ljuset kommer från en lysdiod och mängden som absorberas av koldioxidmolekylerna visar halten. Sensorn är tänkt för behovsstyrd ventilation i fastigheter där pålitlighet är en viktig faktor i kombination med låg strömförbrukning.

S12 kompenserar automatiskt för långsiktig drift och har en förväntad livslängd på 15 år. Mätintervallet är 0–10 000 ppm med en noggrannhet på ±30 ppm och ±3 procent av läsvärdet. Den fungerar i temperaturer från -10 till +60 °C och relativ fuktighet upp till 95% RH. Svarstiden är under 30 sekunder. Kommunikation sker över I²C eller UART och den uppfyller byggnormerna ANSI/ASHRAE 62.1-2022 och WELL v2.

Sensorn är ytmonterad och strömförbrukningen är normalt under 34 µA med 20 mA som toppström. Måtten är 18×15×7 mm och vikten under 3 gram.