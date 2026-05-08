Teracom lobbar för 5G-broadcast



Hur når man medborgarna med varningar när mobilnätet är överbelastat eller Internet ligger nere? Statliga Teracoms svar stavas 5G-broadcast, textmeddelanden över mobilnätet som skickas till alla mobiler inom ett visst geografiskt område.

Mobiltelefoner och andra typer av mottagare kan ta emot information via 5G-broadcast även när täckning för normal datatrafik saknas, när mobilnäten är överbelastade eller ligger nere. Kommunikationen är enkelriktad och kostar inget för användarna, kräver varken uppkoppling, SIM-kort eller abonnemang.

Det allra mesta av tekniken som behövs finns redan i dagens mobiltelefoner, men de behöver vissa mindre tillägg, skriver Teracom i ett pressmeddelande.

– För att det ska förverkligas krävs en tillräckligt stor marknad. Just nu drivs 5G-broadcastmarknaden främst av Asien, USA och Europa, där till exempel Frankrike har presenterat en utrullningsplan för att bygga ut täckningen till stora delar av befolkningen med start 2026, säger Daniel Tisljarec på Teracom.

Bolaget vill att politikerna satsar på tekniken och ger bolaget i uppdrag att bygga ut den.