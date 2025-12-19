Högskolan väst testar AI för grovsortering

Grovsortera kläder på återvinningscentralen – det kanske robotar kan göra? Det hoppas Högskolan Väst, och inleder test tillsammans med Wargön Innovation och Human Bridge.

På ett löpande band ska robotarna sjålv både känna igen och plocka bort felaktiga föremål. Projektet heter Ecosort och finansieringen kommer från Formas.

Målet med ett projekt är att AI-robotar ska kunna sortera bort cirka 80 procent av väskor, leksaker, skor och andra prylar som kastats fel i insamingsboxarna för textiliet.

Sedan 1 januari 2025 måste EU-länder måste införa system för separat insamling av textilavfall för återanvändning eller återvinning.

Sverige är först med att implementera lagen. Och kommuner har problem att hinna ta hand om den ökande mängder textilier.

Idag görs grovsortering manuellt – ett tidskrävande, tungt och monotont arbete. Kan automatiserad grovsortering vara en del av lösningen? Det ska forskare på Högskolan Väst undersöka i ett nytt projekt.

Fredrik Danielsson

– I denna första grovsorteringsfas tror vi att en smart robot kan göra en del av jobbet, säger Fredrik Danielsson, professor i automation vid Högskolan Väst.

För att greppa och lyfta – och öppna stora plastsäcker – behöver roboten ”händer”. För identifieringen behövs AI och den ska Fredrik och hans kolleger själva träna upp. Träningen kräver en stor mängd bilder på varje pryl.

– För att få in så mycket bildmaterial kan vi dels ha nytta av fritt open-source-material, och dels får vi bilder från test- och demoanläggningen Wargön Innovation.

Automationslabbet på campus ska få ett simulerat löpande band för test. Projektet löper över två år.

– Det är ett mycket komplext uppdrag för en robot. Men med den snabba teknikutveckling som pågår inom AI-styrd robotik öppnar sig ständigt nya möjligheter.

– Om detta går bra kan man i nästa steg även titta på om robotar kan hjälpa till med sorteringen där textiliernas skick och kvalitet bedöms. Det är ett betydligt svårare uppdrag för en robot med den teknik vi har idag. Här är människan än så länge oslagbar.

Kommer Högskolan väst att bli först med AGI, Artificial Grovsortering Intelligence?