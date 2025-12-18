Volvos lidarleverantör konkursar

Amerikanska lidartillverkaren Luminar förbereder konkurs. Droppen blev en tappad order från Volvo.

1,1 miljoner lidarsensorer var beställningen från svenska Volvo till bilmodellerna EX90 och ES90. I november backade Volvo och degraderade lidarn till ett tillval.

För en månad sedan droppades lidarn även som tillval.

Det blev droppen i en kris som redan rådde på Luminar. Företaget hamnade i rättstvist med Volvo och sin egen underleverantör.

Anställda har sagts upp, en vräkning hotar, det finns betalningsanärkningar, finanschefen har sagt upp sig och grundaren Austin Russell har fått länna sin vd-post.

Till slut har konkursansökan lämnats in. Det blev känt i måndags

– Efter en omfattande genomgång av våra alternativ har styrelsen kommit fram till att en domstolsövervakad försäljningsprocess är den bästa vägen framåt, säger Luminars vd Paul Ricci.

Grundaren Austin Russel finns bland spekulanterna på lidartekniken, till sitt nya företag Russell AI Labs, i partnerskap med ”ett stort teknikbolag”.

År 2020 var Luminar värt 3 miljarder dollar i en börsintroduktion. Bolaget har idag tillgångar på mellan 100 och 500 miljoner dollar medan skulderna ligger mellan 500 miljoner och 1 miljard dollar.

För tio år sedan hittade Elektroniktidningen ett sextontal lidartillverkare för fordon. De flesta finns kvar. Om inte annat finns deras teknik kvar efter att de köpts upp.

Lidartekniken i sig visar inga tecken på att ha fallit ur modet. Alla idag självkörande bilar använder lidar. Det gäller både autonom förarassistans (SAE3) som Mercedes Drive Pilot och Honda Legend på motorvägar, och robottaxi (SAE4) som Waymo i amerikanska städer.

Volvo gör bedömningen att den typ av assistans som modellerna kan erbjuda idag, kan implementeras utan lidar.

Tesla är berömt för envisas med att försöka klara sig utan lidar, men klarar bara övervakad självkörning (SAE2).