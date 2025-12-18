JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Volvos lidarleverantör konkursar

Volvos lidarleverantör konkursar

Amerikanska lidartillverkaren Luminar förbereder konkurs. Droppen blev en tappad order från Volvo.

1,1 miljoner lidarsensorer var beställningen från svenska Volvo till bilmodellerna EX90 och ES90. I november backade Volvo och degraderade lidarn till ett tillval.

För en månad sedan droppades lidarn även som tillval.

Det blev droppen i en kris som redan rådde på Luminar. Företaget hamnade i rättstvist med Volvo och sin egen underleverantör. 

Anställda har sagts upp, en vräkning hotar, det finns betalningsanärkningar, finanschefen har sagt upp sig och grundaren Austin Russell har fått länna sin vd-post.

Till slut har konkursansökan lämnats in. Det blev känt i måndags

– Efter en omfattande genomgång av våra alternativ har styrelsen kommit fram till att en domstolsövervakad försäljningsprocess är den bästa vägen framåt, säger Luminars vd Paul Ricci.

Grundaren Austin Russel finns bland spekulanterna på lidartekniken, till sitt nya företag Russell AI Labs, i partnerskap med ”ett stort teknikbolag”.

År 2020 var Luminar värt 3 miljarder dollar i en börsintroduktion. Bolaget har idag tillgångar på mellan 100 och 500 miljoner dollar medan skulderna ligger mellan 500 miljoner och 1 miljard dollar. 

För tio år sedan hittade Elektroniktidningen ett sextontal lidartillverkare för fordon. De flesta finns kvar. Om inte annat finns deras teknik kvar efter att de köpts upp. 

Lidartekniken i sig visar inga tecken på att ha fallit ur modet. Alla idag självkörande bilar använder lidar. Det gäller både autonom förarassistans (SAE3) som Mercedes Drive Pilot och Honda Legend på motorvägar, och robottaxi (SAE4) som Waymo i amerikanska städer.

Volvo gör bedömningen att den typ av assistans som modellerna kan erbjuda idag, kan implementeras utan lidar.

Tesla är berömt för envisas med att försöka klara sig utan lidar, men klarar bara övervakad självkörning (SAE2).

 
Teenage Engineeering (2)

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.

Volvos lidarleverantör konkursar
18 dec 2025 16:09 - Jan Tångring
Volvos lidarleverantör konkursar

Amerikanska lidartillverkaren Luminar förbereder konkurs. Droppen blev en tappad order från Volvo.

NyheterLäs mer...
Hacka helgerna
18 dec 2025 16:09 - Per Henricsson
Hacka helgerna

Användarforumet Element14 har öppnat sin årliga jultävling där medlemmar uppmuntras att skapa elektronikprojekt med inspiration från högtiderna och vad de betyder för dem. 

NyheterLäs mer...
Bygg multiagenter av fria modeller från Nvidia 
18 dec 2025 12:31 - Jan Tångring
Bygg multiagenter av fria modeller från Nvidia 

Nemotron 3 heter ett gratispaket AI-modeller från AI-processortillverkaren Nvidia. Verktyg ingår, särskilt för dig som vill bygga så kallade multiagenter.

ProduktLäs mer...
Vanadin utmanar litiumjon i batterilager
18 dec 2025 11:09 - Per Henricsson
Vanadin utmanar litiumjon i batterilager

Det låter lite för bra för att vara sant men nystartade Vanadis Energy Sweden siktar på att ha en produktionskapacitet av laddningsbara vanadinbatterier på 1 GWh i slutet av nästa år. Företaget har köpt konkursade Enerpolys kunnande och maskiner i Rosersberg strax norr om Stockholm med planen att återstarta produktionen.

NyheterLäs mer...
Rochester: Nexperia visar på svagheterna med just-in-time
18 dec 2025 08:12 - Per Henricsson
Rochester: Nexperia visar på svagheterna med just-in-time

Trots de omfattande leveransstörningar som pandemin skapade tycks lärdomarna ha varit kortlivade. Konflikten mellan Nederländerna och Kina om Nexperia ledde till att lagernivåerna hos distributörerna sjönk med mellan 30 och 50 procent på bara fem veckor. Fortfarande saknas en lösning som garanterar ett stabilt flöde av de enkla komponenter som finns i var och varannan elektronikprodukt.

NyheterLäs mer...
Lyckad börsintro för kinesisk Nvidia-utmanare
17 dec 2025 16:38 - Jan Tångring
Lyckad börsintro för kinesisk Nvidia-utmanare

Kursen på Meta X ökade med 700 procent under dess första dag på teknikavdelningen Star Market på Shanghaibörsen. Meta X grundades 2023 och är en kinesisk tillverkare av grafikprocessorer.

NyheterLäs mer...
AI-kris i molnet: AI-attacker är för snabba för cyberförsvaret
17 dec 2025 15:05 - Jan Tångring

År 2021 dröjde det i snitt 41 dagar innan en sårbarhet i mjukvara utnyttjades. Idag kan det ta 25 – minuter. Och det här är bara ett av de sätt som AI ritat om cybersäkerhetskartan. Det berättar Palo Alto Networks i sin årliga sårbarhetsrapport State of Cloud Security.

NyheterLäs mer...
55 miljoner till dansk kraftomvandlare
17 dec 2025 13:52 - Per Henricsson
55 miljoner till dansk kraftomvandlare

Det danska halvledarbolaget Skycore Semiconductors har tagit in 5 miljoner euro, pengar som ska användas för att kommersialisera en switchad teknik för kraftomvandling baserad på kondensatorer. Lösningen ger hög effekttäthet och verkningsgrad i ett kompakt format vilket passar för tillämpningar som konsumentelektronik, fordon, telekom och datacenter.

NyheterLäs mer...
Norden och Baltikum i halvledarsamarbete
17 dec 2025 09:15 - Per Henricsson
Norden och Baltikum i halvledarsamarbete

De sju kompetenscentrumen i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Estland, Lettland och Litauen – alla kopplade till EU:s Chips Act – har undertecknat ett samarbetsavtal. Syftet är att utbyta erfarenheter och kunskap för att stärka erbjudandet till små och medelstora företag i respektive länder.

NyheterLäs mer...
Vårt webbhotell byter till svensk DWDM
16 dec 2025 15:55 - Per Henricsson

Elektroniktidningens webbhotell har uppgraderat sin nätinfrastruktur och använder nu svensktutvecklade DWDM-produkter. Bakom lösningen står Smartoptics, vars system har implementerats i moln- och datacenteroperatören Glesys datanät.

NyheterLäs mer...
En heldag om energi och kraftförsörjning
16 dec 2025 15:25 - Per Henricsson
En heldag om energi och kraftförsörjning

Hur skapar vi en mer hållbar och effektiv framtid för elektroniktillverkning och ICT-infrastruktur? Det är fokus för en heldagskonferens i Stockholm den 4 februari i regi av Svensk Elektroniks sektion ICT Energy.

NyheterLäs mer...
Pekskärm på Pi
16 dec 2025 14:34 - Jan Tångring
Pekskärm på Pi

 

En industriklassad HMI-skärm på Raspberry Pi-datorn Compute Module 5. Den kommer från italienska Seco och finns på Digikey under namnet Pi Vision 10.1.

ProduktLäs mer...
EU godkänner tyska chipsubventioner på 623 miljoner euro
16 dec 2025 09:20 - Per Henricsson
EU godkänner tyska chipsubventioner på 623 miljoner euro

Det har länge varit känt att Tyskland vill stödja Globalfoundries och X-Fabs nya halvledarfabriker. Nu har EU-kommissionen godkänt 623 miljoner euro till fabrikerna i Dresden respektive Erfurt.

NyheterLäs mer...
Christer Fuglesang leder nationell forskarskola
16 dec 2025 09:01 - Jan Tångring
Christer Fuglesang leder nationell forskarskola

Sverige får en ny nationellt koordinerad forskarskola – Swedish Space Research School. Den bildas av Rymdstyrelsen på uppdrag av regeringen.

NyheterLäs mer...
IAR stöder amerikanska riscfemmor för fordon
15 dec 2025 12:03 - Jan Tångring

Amerikanska Risc V-pionjären Sifive och svenska verktygsleverntören IAR meddelar att den senare stöder den förras realtidskärnor för fordonstillämpningar.

ProduktLäs mer...
Schneider köper svenskt mjukvarubolag
15 dec 2025 10:19 - Per Henricsson
Schneider köper svenskt mjukvarubolag

Sundsvallsbaserade Crossers mjukvara kan i realtid avgöra vad som ska analyseras lokalt och vad som ska till molnet. Företaget köps nu upp av den franska automationsjätten Schneider för en icke specificerad summa.

NyheterLäs mer...
Två tomma Teslor väcker entusiasm
15 dec 2025 10:27 - Jan Tångring
Två tomma Teslor väcker entusiasm

En Tesla utan någon i framsätet filmades i Austin, Texas, igår. Och senare ytterligare en. Det väcker förhoppningar – och oro – att Tesla är i färd med att plocka bort teknikern ur bilen ur sin experimentella robotaxi.

NyheterLäs mer...
5G Redcap för fordon
15 dec 2025 10:01 - Per Henricsson
5G Redcap för fordon

Det kostar inte mer än ett 4G-modem men har dubbla datatakten och 2,5 gånger kortare fördröjning. Så presenterar fordonsunderleverantören Marelli det nya mobilmodemet för 5G Redcap.

ProduktLäs mer...
Uppstart: Mikrovågor och plasma ska rena aktivt kol
15 dec 2025 08:50 - Jan Tångring
Uppstart: Mikrovågor och plasma ska rena aktivt kol

Uppstartsföretaget Besca har en billigare, miljövänligare metod att reaktivera aktivt kol, baserad på mikrovågor. De lanserar den lägligt samtidigt som EU skärper kraven på vattenrening.

REPORTAGELäs mer...
Techinsights om EU Chips Act: För lite och för långsamt
15 dec 2025 08:09 - Per Henricsson
Techinsights om EU Chips Act: För lite och för långsamt

Det är lätt att imponeras när EU-kommissionens representanter talar om 40 miljarder euro i stöd till nya halvledarfabriker. 

NyheterLäs mer...
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus
Bidrag från
branschens experter
Nya produkter
Senaste nyheter

Rainer Raitasuo

Rainer
Raitasuo
+46(0)734-171099 rainer@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)