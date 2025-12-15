JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Schneider köper svenskt mjukvarubolag

Sundsvallsbaserade Crossers mjukvara kan i realtid avgöra vad som ska analyseras lokalt och vad som ska till molnet. Företaget köps nu upp av den franska automationsjätten Schneider för en icke specificerad summa.

Crosser är baserat på ett hobbyprojekt som Uffe Björklund startade redan 2009 kring realtidskommunikation. Ett sidospår var en kommunikationsserver som släpptes som öppen källkod under namnet XSockets. Den fick snabbt 60 000 nedladdningar men också förfrågningar kring en kommersiell version.

År 2016 träffade Uffe Björklund marknadsföraren Johan Jonzon och teknikentreprenören Martin Thunman och bolaget grundades året därpå. 

Företagets lösning kan beskrivas som edge computing, en del av molnets datorkraft har placerats närmare ändnoderna vilket ger snabbare svarstider samtidigt som det reducerar de datamängder som måste skickas till molnet.

Programmeringen görs med hjälp av det grafiska verktyget Crosser Flow Studio, det finns en gratislicens för den som vill testa det.

På kundlistan finns sedan 2021 taiwanesiska Advantech som har mjukvaran förinstallerad på sina IoT-produkter.

Nu köps bolaget upp av Schneiders brittiska dotterbolag Aveva med 700 anställda. Köpeskillingen är inte offentlig.

Crosser omsatte 21 miljoner kronor enligt den senaste årsredovisningen och gjorde en förlust på 14 miljoner kronor. Antalet anställda är cirka 20 personer.

