Mems-mikrofon med studiokvalitet i provexemplar

Genom att ersätta den kapacitiva avläsningen med en optisk lösning går det att lyfta dynamiken med 20 dB i mikromekaniska mikrofoner. Norska Sensibel har släppt två utvecklingskort för den som vill testa tekniken.

Sensibel knoppades av från det norska forskningsinstitutet Sintef år 2017 för att kommersialisera tekniken. Idag finns en andra generation kallad SBM100B där signal-till-brusförhållandet ligger på 80 dBA och det dynamiska området är 132 dB.

Förutom att den optiska lösningen ger ett signal-till-brusförhållande som är 10 dB bättre än en kapacitiv mems-mikrofon, klarar Sensibels mikrofon även starkare signaler utan att klippa. Det handlar om 146 dB vilket är ungefär 10 dB mer.

Mikrofonen levererar en digital utsignal med 24 bitar plus att effektförbrukningen är låg

Nu lanserar företaget två utvärderingskort. Det är Aurora med två mikrofoner för stereoinspelningar och Polaris med åtta mikrofoner för att skapa riktverkan.

De har stöd för de vanliga mikrofongränssnitten som PDM, TDM och I2S. Vidare finns mjukvarustöd för Windows, MacOS, Android, iOS, Raspberry Pi OS och Ubuntu Linux.

Tänkbara tillämpningar för Sensibels mikrofon är konferensanläggningar, industriell ljudövervakning och videokonferenssystem.