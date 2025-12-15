IAR stöder amerikanska riscfemmor för fordon

Amerikanska Risc V-pionjären Sifive och svenska verktygsleverntören IAR meddelar att den senare stöder den förras realtidskärnor för fordonstillämpningar.

IAR:s EW (Embedded Workbench) för Risc V stöder sedan tidigare Sifives familj E6 A, och nu även E7-A och S7-A. Essential E7-AD och E7-AS är 32-bitare med 30 procent högre prestanda än E6.

EW v3.40.2 är enligt IAR optimerad för Risc V såväl kompilator som debugger och kodanalys – inklusive pekpinnar om MISRA C-konformitet. Dessutom är verktygskedjan kompatibel med ISO 26262 och andra standarder för säkerhetskritiska system.

Sifives fordons-IP i E-. och S-familjerna är certifierade för funktionell säkerhet och cybersäkerhet. E6-A-serien stödjer realtidstillämpningar och säkerhetskritiska tillämpningar, som avancerade förarstödsystem (ADAS).

Prestanda-cpu:n S7-AD stöder funktionell säkerhet för domänkontroller och säkerhetsöar.

– I takt med att Risc V får ökad spridning inom fordon ger de senaste IAR-verktygen nu fullt stöd för SiFives IP för fordon. Tillsammans gör vi det möjligt för kunder att använda högpresterande Risc V-kärnor i intelligent körning, digital cockpit och andra säkerhetskritiska system, med tillförlitlig verktygskedja och säkerhetsgaranti, säger IAR:s produktchef Thomas Andersson.

Sifive levererade sina första fordonsprodukter 2022. Tre serier används av kommersiella kunder.