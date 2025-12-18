Hacka helgerna

Användarforumet Element14 har öppnat sin årliga jultävling där medlemmar uppmuntras att skapa elektronikprojekt med inspiration från högtiderna och vad de betyder för dem.

Bidragen kan vara presenter, dekorationer eller tillbehör för firanden, så länge de innehåller elektronik. Förra årets tävling resulterade bland annat i en elektronisk tomtenisse, en interaktiv miniatyrträdgård och en rörelseaktiverad musikkrans.

För att delta ska man publicera en beskrivning av sitt projekt, hur det byggts och hur det fungerar.

Sista dag för att lämna in bidrag är den 11 januari 2026. Mer information och inspiration från tidigare år finns här (länk).