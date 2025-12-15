5G Redcap för fordon

Det kostar inte mer än ett 4G-modem men har dubbla datatakten och 2,5 gånger kortare fördröjning. Så presenterar fordonsunderleverantören Marelli det nya mobilmodemet för 5G Redcap.

5G Redcap, även kallad 5G NR-Light, är utvecklad för applikationer som använder LTE-M och NB-IoT men behöver högre datatakter och kortare fördröjning. USA och Kina ligger i täten vad gäller kommersiella tjänster.

Tekniken är tänkt att användas i allt från wearables till videoövervakning men Marelli har siktet inställt på fordonsindustrin med dess speciella krav på robusthet.

Företaget har också tagit hänsyn Trumpadministrationens tullar genom att tillsammans med leverantören av modemet se till så att produkten uppfyller U.S. Hardware and Software Ban och USMCA (United States–Mexico–Canada Agreement).

Förutom 5G har modulen också mottagare för två satellitnavigastionssystem plus senaste versionerna av wifi och Bluetooth. De senare är avsedda för att koppla upp passagerarnas mobiler och andra enheter.

Provexemplar kommer tidigt nästa år och volymproduktionen är planerad till 2028.