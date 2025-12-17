Lyckad börsintro för kinesisk Nvidia-utmanare

Kursen på Meta X ökade med 700 procent under dess första dag på teknikavdelningen Star Market på Shanghaibörsen. Meta X grundades 2023 och är en kinesisk tillverkare av grafikprocessorer.

På grund av ändrade besked från USA, är den kinesiska marknaden för AI-databehandling turbulent just nu. Det kanske bevisas av reaktionen när den kinesiska GPU-tillverkaren Meta X börsintroducerade sig i natt svensk tid – kursen gick upp 700 procent.

Från den ena dagen till den andra kommer nya bud från USA om vilka klasser av grafikprocessorer – från huvudsakligen den amerikanska tillverkaren Nvidia – som kinesiska företag och organisationer ska tillåtas köpa och använda.

Därefter kommer responser från Kina. När inte USA förbjuder exporten är det Kina som förbjuder importen av samma processorer, för att ge den egna halvledarindustrin en chans att växa till sig.

Det tros vara signaler om stöd från Kina till företag som Meta X, som fick kursen att svinga sig upp på introduktionsdagen.

Meta X är den andra kinesiska gpu-tillverkare som börsnoterar sig denna månad. Den första, Moore Threads, ökade i värde med 425 procent när den gjorde debut på Shanghaibörsen för två veckor sedan.

Meta X tog in 5,5 miljarder kronor under sin första börsdag. Moore Threads tog in 10,6 miljarder kronor.

Meta X grundades av tre tidigare AMD-anställda. Moore Threads grundades av en tidigare Nvidiaanställd.