Qualcomm köper Risc V-expertis

Amerikanska mobilchipjätten Qualcomm köper den amerikanska Risc V-serverchipdesignern Ventana.

En pressrelease från Qualcomm berättar att syftet med köpet är att fördjupa Qualcomms Risc V-expertis och att kunna delta mer i utvecklingen av Risc V-standarden och ekosystemet.

Det sistnämnda målet känns nått i och med att Ventana sitter i både styrelsen och den tekniska styrgruppen för Risc V International.

Köpet av Ventana ska inte bara stärka Qualcomms eget Risc V-team utan sägs även komplettera Qualcomms utveckling av den egna Arm-baserade cpu-familjen Oryon. 

– Vi är glada över att bli en del av Qualcomm och bidra med vår Risc V-expertis till utvecklingen av Oryon, säger Balaji Baktha, vd för Ventana Micro Systems. 

Och så ska köpet stärka Qualcomms position i AI-eran.

– Vi anser att Risc V kan flytta fram gränserna för CPU-teknik och möjliggöra innovation i många produkter, säger Durga Malladi, EVP och chef för teknologi­planering, edge-lösningar och datacenter på Qualcomm Technologies.

Ventana grundades 2018 i Cupertino med ambitionen att ta sig an processormarknaden med högpresterande, skalbara och säkra chiplets byggda på Risc V. 

Risc V sprider sig allt mer i halvledarekosystemet och fanns representerad i en fjärdedel av alla systemchips som tillverkades i fjol. Många av kärnorna har inte huvudrollen utan är oglorifierade hjälp-cpu:er. Risc V passerade år 2023 den tidigare dominerande styrkrets-cpu-familjen Cortex M i design wins.

Läs om Ventana i Elektroniktidningens arkiv. Företaget har bland annat en serverchiplet baserad på Risc V.

 

11 dec 2025 15:46 - Jan Tångring
