Rochester: Nexperia visar på svagheterna med just-in-time

Trots de omfattande leveransstörningar som pandemin skapade tycks lärdomarna ha varit kortlivade. Konflikten mellan Nederländerna och Kina om Nexperia ledde till att lagernivåerna hos distributörerna sjönk med mellan 30 och 50 procent på bara fem veckor. Fortfarande saknas en lösning som garanterar ett stabilt flöde av de enkla komponenter som finns i var och varannan elektronikprodukt.

Siffrorna på lagernivåerna kommer från analysplattformen Z2Data och förmedlas av den amerikanska specialdistributören Rochester Electronics.

Det handlar om dioder, transistorer och MOSFET:ar – diskreta komponenter som används brett inom fordon, industri, konsumentelektronik, medicinteknik och flyg.

En normal bil innehåller exempelvis mellan 400 och 500 komponenter från Nexperia medan det i en mobiltelefon finns runt åtta.

Företaget tillverkade ungefär 110 miljarder komponenter i fjol. Större delen av halvledartillverkningen sker i England och Tyskland medan 70 procent av kapslingen görs i Kina.

När tillgången sinade tvingades slutkunderna att dra ned produktionen eller leta ersättningskomponenter, vilket ofta är både tidskrävande och riskfyllt eftersom många kretsar är kvalificerade i sina system.

Amerikanska specialdistributören Rochester slår ett slag för sin strategi:

– Vi är en långvarig auktoriserad distributör för Nexperia och har cirka 2 miljarder aktiva komponenter i lager samt ytterligare 0,9 miljarder utgångna delar i vårt lager i Massachusetts, säger Rajni Bhattiprolu, Marketing Manager EMEA på Rochester Electronics.