Tre åtalas för smuggling av Nvidiakort

USA åtalar tre män för smuggling av Nvidiaprocessorer till Kina. Efter Trumpregimens omsvängning i förra veckan går det att importera samma processorer lagligt.

Männen ska enligt åtalet ha lyckats smuggla Nvidia H100- och H200-GPU:er under det senaste året fram till i somras till ett värde av 160 miljoner dollar. Korten stämplades med påhittat namn och innehåll och skeppades till Kina, Hongkong och andra förbjudna destinationer.

Kort och kontanter till ett värde av 50 miljoner dollar har beslagtagits.

USA hindrar tidvis export av avancerad beräkningsteknik till Kina för att hålla ett teknisk förspång. Just nu motiveras det extra av rädslan för att AI-utvecklingen ska leda till oväntade stora tekniksprång. Justitiedepartementet anklagar männen för att ha hotat landets säkerhet.

– Dessa chip är byggstenar för AI-dominans (”AI superiority”) och centrala för moderna militära tillämpningar. Det land som har dessa chip under sin kontroll har AI under sin kontroll. Det land som kontrollerar AI-tekniken kontrollerar framtiden, säger Nicholas J. Ganjei, chefsåklagare för Texas södra disktrikt, i ett pressmeddelande från justitiedepartementet.

En av männen ska enligt DOJ ha erkänt smuggling och olaglig exportverksamhet. Han riskerar tio års fängelse och hans bolag böter på upp till det dubbla av den ekonomiska vinsten. Han är på fri fot i väntan på straffutmätning.

Ytterligare en man riskerar tjugo års fängelse och böter på en miljon dollar. En tredje man riskerar tio års fängelse.

I måndags annonserade Donald Trump att han nu är beredd att bevilja undantag för de produkter som männen smugglat. Det spekuleras att orsaken är att Kina nu har egna beräkningssystem med liknande prestanda och att exportförbudet därför är ett slag i luften.

Kina vill å sin sida vill gärna se sina företag använda kinesiska processorer och har delvis förbjudit användning av de smugglade processoerna.

Men kanske är den inställningen lite grand av ”surt sade räven”, för efter USA:s omsvängning pejlar Kina enligt uppgifter intresset bland sina IT-jättar för att se om de vill ha undantag för de processorer som nu inte längre behöver smugglas. De tillhör den föregående generationen Hopper och inte den allra senaste generationen Blackwell.