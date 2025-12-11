Ligna och Altris tar fram supertunt natriumjonbatteri

Svenska Ligna Energy och Altris ska ta fram världens första supertunna natriumjonbatteri. Ligna ska tillverka Altris natriumjonteknologi i Norrköping.

Det berättar ett pressmeddelande från företagen. Inom uppkopplad elektronik och trådlösa system kan det bli ett av få batterier i världen som utvecklas och produceras i Europa.

Projektets tekniska grund är Altris patenterade natriumjonteknologi medan Ligna har en rulle-till-rulle-baserad produktionslina i drift för tunna superkondensatorer. Samma teknik ska kunna anpassas för battericeller.

– Ett tunt natriumjonbatteri är den pusselbit som har saknats i vår produktportfölj, kommenterar Ligna Energys VD Peter Ringstad.

Rise är test- och verifieringspartner för battericellerna. Produktutvecklingsbolaget Jemac är systemägare och produktintegratör.

– Genom att integrera och testa tekniken tidigt kan vi visa hur det tunna natriumjonbatteriet presterar i robusta IoT-system där varje milliamperetimme räknas, säger Jemacs VD Daniel Larsson.

Utvecklingen pågår redan. Nästa steg är uppskalning och industrialisering inför kommersiell lansering.

Vinnova har trätt in och ger stöd med motiveringen att det finns en strategisk betydelse i att etablera natriumjonteknologi i Sverige.

Enligt Vinnova har projektet stort nyhetsvärde, bygger på en mogen teknisk grund och inkluderar aktörer längs hela värdekedjan: från cellkemi och produktion till implementering i elektroniksystem.

Pressmeddelandet beskriver natriumjon som ett hållbart alternativ till litiumjon. Till skillnad från dagens lösningar bygger cellen på material som redan i dag till stor del kan köpas från europeiska leverantörer.