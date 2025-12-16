Vårt webbhotell byter till svensk DWDM

Elektroniktidningens webbhotell har uppgraderat sin nätinfrastruktur och använder nu svensktutvecklad DWDM-teknik. Bakom lösningen står Smartoptics, vars system har implementerats i moln- och datacenteroperatören Glesys datanät.

DWDM, Dense Wavelength Division Multiplexing, är en teknik som gör det möjligt att skicka flera dataströmmar parallellt över en och samma fiber genom att använda olika våglängder. På så sätt kan kapaciteten i fibern mångdubblas utan att ny fiber behöver läggas.

Smartoptics produkter är utvecklade för de understa lagren i näten, framförallt för lager noll som är analogt och aldrig rör dataströmmen. Systemen klarar upp till 400 Gbit/s per våglängd som är den högsta kapacitet som är standardiserat idag.

I Glesys nät används IP över DWDM, där routertrafik skickas direkt över det optiska lagret med Smartoptics öppna linjesystem och moduler.

För Elektroniktidningen innebär bytet en robustare och framtidssäker plattform för webb och tjänster.

Även om Smartoptics formellt är ett norskt bolag med norska huvudägare finns utvecklingsorganisationen liksom ledningen i Kista. Ungefär två tredjedelar av de anställda jobbar där.

