EU godkänner tyska chipsubventioner på 623 miljoner euro

Det har länge varit känt att Tyskland vill stödja Globalfoundries och X-Fabs nya halvledarfabriker. Nu har EU-kommissionen godkänt 623 miljoner euro till fabrikerna i Dresden respektive Erfurt.

Besluten ligger i linje med EU:s Chips Act med målet att stärka Europas tekniska självständighet och försörjningstrygghet.

Den största delen av stödet, 495 miljoner euro, går till det amerikanska foundryt Globalfoundries expansion i Dresden, kallad Sprint. Totalt kostar fabriken runt 1,1 miljarder euro. Där ska bolaget addera kapacitet på 300 mm-skivor.

När allt är klart i slutet av år 2028 ska kapaciteten ha ökat till en miljon wafers per år.

Processerna ska anpassas för så kallad dual use – med tillämpningar inom flyg, försvar och kritisk infrastruktur.

Det innebär bland annat ökade krav på säkerhet, tillförlitlighet och att hela tillverkningskedjan finns inom Europa. Enligt kommissionen blir det första gången dessa tekniker produceras i större skala i EU.

Det andra stödet, 128 miljoner euro, går till specialfoundryt X-Fab och projektet Fab4Micro i Erfurt. Där planeras en expansion inom mikromekanik med tillhörande kapsling och integration. Fabriken ska rikta sig till fordonsindustrin samt AI- och medicintekniska tillämpningar. Kommersiell drift väntas starta 2029.

Båda bolagen har förbundit sig att bidra bredare till den europeiska halvledarvärdekedjan, fortsätta sina innovationssatsningar, prioritera leveranser vid eventuella försörjningskriser och satsa på utbildning och kompetensutveckling.

De har också ansökt om att få anläggningarna erkända som Open EU Foundries enligt Chips Act.

Besluten är de tionde och elfte i ordningen inom ramen för Chips Act och innebär att det samlade godkända stödet nu uppgår till cirka 13,2 miljarder euro.