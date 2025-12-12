Sista tyska kiselraffinaderiet stänger

Höga elpriser i kombination med mördande konkurrens från Kina har lett till att det sista tyska raffinaderiet som framställer kisel stänger vid årsskiftet, skriver Frankfurter Allgemeine Zeitung, FAZ.

Det handlar om RW Silicium söder om München som de senaste åren bara haft en av sina ugnar igång men som inte ser någon framtid. De 110 anställda har varslats och verksamheten upphör vid årsskiftet, skriver FAZ.

Rysslands invasion av Ukraina ledde till en tredubbling av elpriserna, från 3 eurocent till 9 eurocent. Verksamheten har därför gått med reducerad kapacitet sedan 2020, bara en av de tre ugnarna som raffinerar kvarts till kisel har varit i drift. Totalt kan anläggningen producera 30 000 ton per år vilket utgör runt 0,6 procent av behovet i världen. Största kund är kemiindustrin men råvaran kan också användas för att växa kiselkristaller som sedan skivas upp till wafers till halvledarindustrin.

En minst lika viktig förklaring enligt ägarna är att Kina byggt upp en kapacitet som skulle räcka för att täcka världsbehovet flera gånger om.

Det har lett till att priset, som tidigare legat mellan 2000 och 2500 euro per ton, har sjunkit till 1500 euro per ton eller ännu lägre, skriver FAZ.

För att skydda den inhemska industrin har USA tullar på 140 procent och Kanada 47 procent. EU har inte mer än 17 procent.

Kinas prisdumpning har även fått ett annat tyskt bolag, PCC, att lägga sin kiselfabrik på Island i malpåse. Den öppnade så sent som 2018 och drevs med geotermisk el som är 100 procent koldioxidfri och har en kapacitet på 32 000 ton per år.