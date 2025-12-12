OEM köper Multicomponent

Multicomponent är distributör av elektronikkomponenter till elektronik- & apparattillverkare. Sortimentet består av både standardprodukter och kundunika komponenter från tillverkare från i huvudsak Asien.

– Multicomponent, som varit verksamma sedan 1998, har en stark position på den svenska marknaden, särskilt inom display och HMI-lösningar. Produktprogrammet kompletterar dotterbolaget OEM Electronics befintliga sortiment väl, säger OEM:s vd och koncernchef Jörgen Zahlin i ett pressmeddelande.

Bolaget har en årsomsättning om cirka 120 miljoner kronor med huvudkontor och lager i Mölndal, Göteborg.

Parterna har tecknat ett bindande avtal, men transaktionen är villkorad av godkännande från Inspektionen för strategiska produkter.