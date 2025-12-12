JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. OEM köper Multicomponent

Multicomponent är distributör av elektronikkomponenter till elektronik- & apparattillverkare. Sortimentet består av både standardprodukter och kundunika komponenter från tillverkare från i huvudsak Asien. 

– Multicomponent, som varit verksamma sedan 1998, har en stark position på den svenska marknaden, särskilt inom display och HMI-lösningar. Produktprogrammet kompletterar dotterbolaget OEM Electronics befintliga sortiment väl, säger OEM:s vd och koncernchef Jörgen Zahlin i ett pressmeddelande.

Bolaget har en årsomsättning om cirka 120 miljoner kronor med huvudkontor och lager i Mölndal, Göteborg.

Parterna har tecknat ett bindande avtal, men transaktionen är villkorad av godkännande från Inspektionen för strategiska produkter.

12 dec 2025 09:46 - Per Henricsson

Finsk krets för neuromorft datorseende
12 dec 2025 09:25 - Jan Tångring
Finsk krets för neuromorft datorseende

Finska Kovilta har implementerat ett bildsensorchip som analyserar mönster och rörelser. Det är baserat på händelsebaserad teknik från det europeiska forskningsprojektet Misel. Nästa steg är att testa chipet inom robotik och fordonsteknik.

Qualcomm köper Risc V-expertis
11 dec 2025 15:46 - Jan Tångring
Qualcomm köper Risc V-expertis

Amerikanska mobilchipjätten Qualcomm köper den amerikanska Risc V-serverchipdesignern Ventana.

Ligna och Altris tar fram supertunt natriumjonbatteri 
11 dec 2025 10:20 - Jan Tångring
Ligna och Altris tar fram supertunt natriumjonbatteri 

Svenska Ligna Energy och Altris ska ta fram världens första supertunna natriumjonbatteri. Ligna ska tillverka Altris natriumjonteknologi  i Norrköping.

En eftermiddag om försvarselektronik
11 dec 2025 07:57 - Per Henricsson

Den 22 januari bjuder Semiconductor Arena i Kista in till en eftermiddag om försvarelektronik. Bland annat kommer FMV att prata om den pågående analysen av tillgången till halvledarkomponenter i materielsystem av stor betydelse för Sveriges försvar.

Söker sommarjobbare
11 dec 2025 07:53 - Per Henricsson
Söker sommarjobbare

För den som läser en ingenjörsutbildning eller pluggar matematik finns chansen att söka sommarjobb på Ericsson. Telekomjätten kallar det internship och vill ha ansökan senast 25 januari.

Effektsensor för 0,8 mm
11 dec 2025 07:50 - Per Henricsson
Effektsensor för 0,8 mm

Den första effektsensorn med en koaxialkontakt på 0,8 mm. Så lanserar Rohde & Schwarz NRP150T som mäter effekt upp till 150 GHz och klarar därmed de nya banden för fordonsradar.

Elektrifieringen av tunga lastbilar accelererar
10 dec 2025 16:23 - Jan Tångring
Elektrifieringen av tunga lastbilar accelererar

14 procent av nyregistrerade tunga lastbilar i Sverige är elektriska, hittills i år. För fem år sedan var de nära noll. Och kommande år fortsätter tillväxten att accelerera.

Wifi 6 och BLE i trådlösa kontrollrar
10 dec 2025 15:21 - Jan Tångring
Wifi 6 och BLE i trådlösa kontrollrar

Renesas presenterar två trådlösa mikrokontrollrar (RA6W1 och RA6W2) på Bluetooth LE och Wifi 6 i dubbla band. Tillämpningen är ständigt uppkopplade IoT-enheter med låg energiförbrukning i smarta hem, industri, medicin och konsument.

Hjälper stoppa dataläckage via AI
10 dec 2025 12:26 - Jan Tångring

Konsulten Samcert hjälper dig utveckla en ISO 42001-cerifierad AI-policiy för ditt företag. Allt du berättar för Chat GPT riskerar att läcka ut.

En 14-tonnare för städer
10 dec 2025 09:47 - Per Henricsson
En 14-tonnare för städer

Redan 2019 lanserade Volvo en elektrisk version av lastbilarna i FL-serien. Nu släpper företaget en instegsmodell på 14 tons totalvikt för stadskörning.

Nvidia investerar två miljarder dollar i Synopsys
10 dec 2025 09:18 - Per Henricsson
Nvidia investerar två miljarder dollar i Synopsys

Förra veckan köpte Nvidia nytryckta aktier i EDA-jätten Synopsys för två miljarder dollar. Dessutom ska företagen inleda ett samarbete som ska göra Synopsys och dotterbolaget Ansys verktyg 16 till 1000 gånger snabbare.

Nationell satsning på cirkulär och motståndskraftig elektronikproduktion
09 dec 2025 15:48 - Per Henricsson
Nationell satsning på cirkulär och motståndskraftig elektronikproduktion

Branschorganisationen Svensk Elektronik har tillsammans med sex samarbetspartners beviljats finansiering inom innovationsprogrammet Net Zero Industry. Det treåriga projektet vill göra svensk elektronikproduktion mer cirkulär, resurseffektiv och robust.

Två MRAM som överlever tio år i 125 grader
09 dec 2025 15:29 - Per Henricsson
Två MRAM som överlever tio år i 125 grader

Två av medlemmarna i Persystfamiljen av MRAM har kvalificerats för extrema miljöer inom rymd, försvar, fordon och industri, meddelar amerikanska Everspin. De behåller data i tio år även om temperaturen ligger 125 °C, dessutom med ett obegränsat antal skriv- och läscykler.

Kina får, vill inte, köpa riktiga Nvidiaprocessorer
09 dec 2025 11:07 - Jan Tångring
Kina får, vill inte, köpa riktiga Nvidiaprocessorer

Nvidia får snart även sälja standardversionen av sina H200-processorer till Kina och inte bara epatraktorversionen H20. USA får som tack en fjärdedel av vinsten. Problemet är att Kina inte vill ha amerikanska processorer. Dessutom är H200 en gammal generation.

Häng med till Grenoble!
09 dec 2025 09:10 - Per Henricsson

Den 16 till 17 mars arrangeras Minalogic Business Meetings i franska Grenoble. Det svenska ekosystemet inom elektronik arrangerar en resa dit.

Microns DRAM-beslut slår mot inbyggnadsbranschen
08 dec 2025 13:38 - Per Henricsson
Microns DRAM-beslut slår mot inbyggnadsbranschen

Den amerikanska minnestillverkaren Micron ska sluta tillverka DRAM som säljs under varumärket Crucial. Nyheten har fått stor uppmärksamhet i konsumentvärlden men minnena används också av företag som utvecklar industridatorer, automationsprodukter, telekomprodukter, medicintekniska apparater och nätverksprodukter.

Kompakt instrumentchassi
08 dec 2025 09:45 - Per Henricsson
Kompakt instrumentchassi

Marknadens mest kompakta chassi i 2U-format för 12 stycken PXI- och PXIe-moduler. Så lanserar Pickering Interfaces det nya LXI/USB-chassit 60-107-001.

Svalare AI med Imec
08 dec 2025 09:19 - Jan Tångring
Svalare AI med Imec

Belgiska forskningsinstituitet IMEC lanserar nya grepp för att kyla AI-processorer som anvönda HBM-minne. Topp­temperaturen kunde sänkas från 140,7 °C till 70,8 °C under realistiska AI-träningsarbetslaster.

SJ tar hjälp av satelliter
08 dec 2025 09:16 - Per Henricsson
SJ tar hjälp av satelliter

Satellituppkoppling ska komplettera mobilnäten så att SJ kan erbjuda resenärerna en hundraprocentig uppkoppling under resorna. Bolaget säger sig bli först med satellitlösningen för eldrivna passagerartåg.

