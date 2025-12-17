55 miljoner till dansk kraftomvandlare

Det danska halvledarbolaget Skycore Semiconductors har tagit in 5 miljoner euro, pengar som ska användas för att kommersialisera en switchad teknik för kraftomvandling baserad på kondensatorer. Lösningen ger hög effekttäthet och verkningsgrad i ett kompakt format vilket passar för tillämpningar som konsumentelektronik, fordon, telekom och datacenter.

Skycore har sitt ursprung i forskning vid Danmarks Tekniske Universitet (DTU), där tekniken med kondensatorer för att flytta energin i dc-dc-omvandlare utvecklades. Traditionella lösningar som buck, boost och buck-boost bygger på spolar för att flytta energin.

Företagets kraft-chip innehåller gatedrivarna och behöver bara ett fåtal externa keramiska kondensatorer vilket gör att förluster, antal komponenter och kostnaden reduceras kraftigt. Resultatet är extremt hög effekttäthet och verkningsgrad i ett kompakt och platt format.

Lösningen fungerar med krafttransistorer i form av MOSFET:ar i både kisel och galliumnitrid vilket ger flexibilitet mellan kostnad och prestanda. Tekniken lämpar sig särskilt väl för höga effekter och snabba switchfrekvenser, enligt företaget.

Skycore har designat en 300 W dc-dc-omvandlare för 48 V-system med en toppeffektivitet på över 97 procent och en effekttäthet på cirka 5 800 W per kubiktum. Tyska Würth säljer ett kort baserat på den första versionen av Skycores krets sedan augusti 2024.

Snart kommer en uppdaterad version av kretsen optimerad för 800 V HVDC-arkitekturer, som är på väg att bli standard i datacenter med AI-kretsar. Den klarar inspänningar på 36 V till 60 V och lyfter spänningen fyra gånger.

Kretsen kommer versioner för 72 W, 180 W och 1000 W.

Skycore har i dag åtta anställda, sex patentfamiljer och en första krets. Med den senaste rundan har företaget totalt tagit in 7,5 miljoner euro.

Pengarna ska användas till att växa teamet, vidareutveckla produkter, skala upp tillverkningen, stärka patentportföljen samt genomföra utvecklingsprojekt med strategiska kunder.