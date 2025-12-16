Pekskärm på Pi

En industriklassad HMI-skärm på Raspberry Pi-datorn Compute Module 5. Den kommer från italienska Seco och finns på Digikey under namnet Pi Vision 10.1.

Skärmen är avsedd för

• Industriella styr- och fabriksstyrsystem

• Gränssnitt för smarta fastigheter och HVAC

• HMI:er för handel och kiosker

• Pekgränssnitt för varuautomater och smarta apparater

Multipekskärmen är på 10,1 tum. Framsidan är IP66-skyddad och metallkapslad. Den har Secos egen industriklassade kapsling.

Pi Compute Module 5 baseras på en fyrkärnig Cortex-A76-processor. Istället för Raspberry Pi OS kan du köra Secos eget industriella Linux Clea OS med fjärradministration, fleet management, OTA och AI.

Skärmen erbjuds i konfigurationer med 2 GB eller 8 GB RAM och 16 GB eller 64 GB eMMC. Det finns anslutningar för USB 3.0, HDMI, RS-232/RS-485, Ethernet och GPIO. Och Wifi och Bluetooth.

I paketet ingår panelmonteringsfästen, SMA-antenn för trådlös anslutning och snabbstartsdokumentation, men inte nätadapter – använd en USB C-adapter med Power Delivery på minst 5 A.

Seco tillverkar lösningar för digitalisering av industriella produkter och processer. Företaget betjänar 450 kunder inom medicinteknik, industriell automation, fitness, vending, transport, med mera.

På Digikey startar priserna just nu på 247 euro, men det är ett lanseringserbjudande som gäller tills en batch på 1000 stycken tar slut.