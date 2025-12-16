JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Pekskärm på Pi

Pekskärm på Pi

 

En industriklassad HMI-skärm på Raspberry Pi-datorn Compute Module 5. Den kommer från italienska Seco och finns på Digikey under namnet Pi Vision 10.1.

 Skärmen är avsedd för
        •    Industriella styr- och fabriksstyrsystem
        •    Gränssnitt för smarta fastigheter och HVAC
        •    HMI:er för handel och kiosker
        •    Pekgränssnitt för varuautomater och smarta apparater
    Multipekskärmen är på 10,1 tum. Framsidan är IP66-skyddad och metallkapslad. Den har Secos egen industriklassade kapsling.
    Pi Compute Module 5 baseras på en fyrkärnig Cortex-A76-processor. Istället för Raspberry Pi OS kan du köra Secos eget industriella Linux Clea OS med fjärradministration, fleet management, OTA och AI.
    Skärmen erbjuds i konfigurationer med 2 GB eller 8 GB RAM och 16 GB eller 64 GB eMMC.  Det finns anslutningar för USB 3.0, HDMI, RS-232/RS-485, Ethernet och GPIO. Och Wifi och Bluetooth.
    I paketet ingår panelmonteringsfästen, SMA-antenn för trådlös anslutning och snabbstartsdokumentation, men inte nätadapter – använd en USB C-adapter med Power Delivery på minst 5 A.
    Seco tillverkar lösningar för digitalisering av industriella produkter och processer. Företaget betjänar 450 kunder inom medicinteknik, industriell automation, fitness, vending, transport, med mera.
    På Digikey startar priserna just nu på 247 euro, men det är ett lanseringserbjudande som gäller tills en batch på 1000 stycken tar slut.

Teenage Engineeering (2)

En heldag om energi och kraftförsörjning
16 dec 2025 15:25 - Per Henricsson
En heldag om energi och kraftförsörjning

Hur skapar vi en mer hållbar och effektiv framtid för elektroniktillverkning och ICT-infrastruktur? Det är fokus för en heldagskonferens i Stockholm den 4 februari i regi av Svensk Elektroniks sektion ICT Energy.

EU godkänner tyska chipsubventioner på 623 miljoner euro
16 dec 2025 09:20 - Per Henricsson
EU godkänner tyska chipsubventioner på 623 miljoner euro

Det har länge varit känt att Tyskland vill stödja Globalfoundries och X-Fabs nya halvledarfabriker. Nu har EU-kommissionen godkänt 623 miljoner euro till fabrikerna i Dresden respektive Erfurt.

Christer Fuglesang leder nationell forskarskola
16 dec 2025 09:01 - Jan Tångring
Christer Fuglesang leder nationell forskarskola

Sverige får en ny nationellt koordinerad forskarskola – Swedish Space Research School. Den bildas av Rymdstyrelsen på uppdrag av regeringen.

IAR stöder amerikanska riscfemmor för fordon
15 dec 2025 12:03 - Jan Tångring

Amerikanska Risc V-pionjären Sifive och svenska verktygsleverntören IAR meddelar att den senare stöder den förras realtidskärnor för fordonstillämpningar.

Schneider köper svenskt mjukvarubolag
15 dec 2025 10:19 - Per Henricsson
Schneider köper svenskt mjukvarubolag

Sundsvallsbaserade Crossers mjukvara kan i realtid avgöra vad som ska analyseras lokalt och vad som ska till molnet. Företaget köps nu upp av den franska automationsjätten Schneider för en icke specificerad summa.

Två tomma Teslor väcker entusiasm
15 dec 2025 10:27 - Jan Tångring
Två tomma Teslor väcker entusiasm

En Tesla utan någon i framsätet filmades i Austin, Texas, igår. Och senare ytterligare en. Det väcker förhoppningar – och oro – att Tesla är i färd med att plocka bort teknikern ur bilen ur sin experimentella robotaxi.

5G Redcap för fordon
15 dec 2025 10:01 - Per Henricsson
5G Redcap för fordon

Det kostar inte mer än ett 4G-modem men har dubbla datatakten och 2,5 gånger kortare fördröjning. Så presenterar fordonsunderleverantören Marelli det nya mobilmodemet för 5G Redcap.

Uppstart: Mikrovågor och plasma ska rena aktivt kol
15 dec 2025 08:50 - Jan Tångring
Uppstart: Mikrovågor och plasma ska rena aktivt kol

Uppstartsföretaget Besca har en billigare, miljövänligare metod att reaktivera aktivt kol, baserad på mikrovågor. De lanserar den lägligt samtidigt som EU skärper kraven på vattenrening.

Techinsights om EU Chips Act: För lite och för långsamt
15 dec 2025 08:09 - Per Henricsson
Techinsights om EU Chips Act: För lite och för långsamt

Det är lätt att imponeras när EU-kommissionens representanter talar om 40 miljarder euro i stöd till nya halvledarfabriker. 

Sista tyska kiselraffinaderiet stänger
12 dec 2025 16:30 - Per Henricsson
Sista tyska kiselraffinaderiet stänger

Höga elpriser i kombination med mördande konkurrens från Kina har lett till att det sista tyska raffinaderiet som framställer kisel stänger vid årsskiftet, skriver Frankfurter Allgemeine Zeitung, FAZ.

Mems-mikrofon med studiokvalitet i provexemplar
12 dec 2025 10:37 - Per Henricsson
Mems-mikrofon med studiokvalitet i provexemplar

Genom att ersätta den kapacitiva avläsningen med en optisk lösning går det att lyfta dynamiken med 20 dB i mikromekaniska mikrofoner. Norska Sensibel har släppt två utvecklingskort för den som vill testa tekniken.

OEM köper Multicomponent
12 dec 2025 09:46 - Per Henricsson

Multicomponent är distributör av elektronikkomponenter till elektronik- & apparattillverkare. Sortimentet består av både standardprodukter och kundunika komponenter från tillverkare från i huvudsak Asien. 

Finsk krets för neuromorft datorseende
12 dec 2025 09:25 - Jan Tångring
Finsk krets för neuromorft datorseende

Finska Kovilta har implementerat ett bildsensorchip som analyserar mönster och rörelser. Det är baserat på händelsebaserad teknik från det europeiska forskningsprojektet Misel. Nästa steg är att testa chipet inom robotik och fordonsteknik.

Tre åtalas för smuggling av Nvidiakort
12 dec 2025 10:19 - Jan Tångring
Tre åtalas för smuggling av Nvidiakort

USA åtalar tre män för smuggling av Nvidiaprocessorer till Kina. Efter Trumpregimens omsvängning i måndags går det att importera samma processorer lagligt.

Qualcomm köper Risc V-expertis
11 dec 2025 15:46 - Jan Tångring
Qualcomm köper Risc V-expertis

Amerikanska mobilchipjätten Qualcomm köper den amerikanska Risc V-serverchipdesignern Ventana.

Ligna och Altris tar fram supertunt natriumjonbatteri 
11 dec 2025 10:20 - Jan Tångring
Ligna och Altris tar fram supertunt natriumjonbatteri 

Svenska Ligna Energy och Altris ska ta fram världens första supertunna natriumjonbatteri. Ligna ska tillverka Altris natriumjonteknologi  i Norrköping.

En eftermiddag om försvarselektronik
11 dec 2025 07:57 - Per Henricsson

Den 22 januari bjuder Semiconductor Arena i Kista in till en eftermiddag om försvarelektronik. Bland annat kommer FMV att prata om den pågående analysen av tillgången till halvledarkomponenter i materielsystem av stor betydelse för Sveriges försvar.

Söker sommarjobbare
11 dec 2025 07:53 - Per Henricsson
Söker sommarjobbare

För den som läser en ingenjörsutbildning eller pluggar matematik finns chansen att söka sommarjobb på Ericsson. Telekomjätten kallar det internship och vill ha ansökan senast 25 januari.

Effektsensor för 0,8 mm
11 dec 2025 07:50 - Per Henricsson
Effektsensor för 0,8 mm

Den första effektsensorn med en koaxialkontakt på 0,8 mm. Så lanserar Rohde & Schwarz NRP150T som mäter effekt upp till 150 GHz och klarar därmed de nya banden för fordonsradar.

