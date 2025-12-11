En eftermiddag om försvarselektronik

Den 22 januari bjuder Semiconductor Arena i Kista in till en eftermiddag om försvarelektronik. Bland annat kommer FMV att prata om den pågående analysen av tillgången till halvledarkomponenter i materielsystem av stor betydelse för Sveriges försvar.

På agendan finns också en paneldebatt om Sveriges position i den globala halvledarkedjan och vilken motståndskraft vi har mot störningar i försörjningen.

Semiconductor Arena är ett initiativ från Kista Science City och Svensk Elektronik via Semicon Sweden.

Mer information och anmälan finns här (länk).