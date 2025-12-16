Christer Fuglesang leder nationell forskarskola

Sverige får en ny nationellt koordinerad forskarskola – Swedish Space Research School. Den bildas av Rymdstyrelsen på uppdrag av regeringen.

Astronomi, astrofysik, rymdfysik, jordobservation, atmosfärsforskning och rymdsäkerhet kommer att finnas på programmet. Liksom dual-use-teknik. Och rymdpolitik.

Konsortiet Swedish Space Research School ska bli grunden för nästa generation rymdforskare och ingenjörer. Det leds av KTH-professorn Christer Fuglesang.

Partners är Luleå tekniska universitet, Stockholms universitet, Chalmers och Institutet för rymdfysik. Totalt har 24 aktörer lämnat stöd. Förhoppningen är att den nationella samlingen ska främja spetskompetens och ökar synergierna mellan akademi, industri och myndigheter.

Rymdstyrelsen finansierar med totalt 50 miljoner kronor under perioden 2026–2029.