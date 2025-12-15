Två tomma Teslor väcker entusiasm

En Tesla utan någon i framsätet filmades i Austin, Texas, igår. Och senare ytterligare en. Det väcker förhoppningar – och oro – att Tesla är i färd med att plocka bort teknikern ur bilen ur sin experimentella robotaxi.

Det surrar igen kring Teslas experiment med självkörande taxi i USA. Bilar har filmats utan övervakande tekniker på plats i framsätet och entusiaster firar att Teslas självkörning nu tycks fungera.

Representanter för Tesla har länkat filmer med kommentarer som ”Just saying” och ”And so it begins”, vilket tolkats som bevis på att obemannade tester kan ha startat.

Människor har beställt Teslataxi för att undersöka – men fått bemannade bilar som svar.

Elon Musk har nyligen sagt att obemannade tester ska starta innan nyår.

Några är inte förväntansfulla över spaningarna utan oroliga. De konstaterar det fortfarande saknas dokumentation av att Teslas självkörningsteknik är robust och att det under de bemannade testerna inträffat flera incidenter.

Teslor rullade tomma redan i juni. Inget observerades i helgen som inte observerats tidigare.

Det går teoretiskt att teleövervaka utan att det sitter en person i bilen. En övervakande bil med fjärrstyrning kan åka i släptåg. Det går också att monitorera och ge bilen rekommendationer över mobilnätet. Det gör Waymo.

Tesla behöver inte aktivera obemannad taxi i alla bilar och på alla sträckor på en gång. Utan kan starta sig med enklare sträckor. Så har Waymo gjort. Det har tagit åratal för Waymo att skala upp sin robotaxiflotta.

Elon Musk sade i maj att han skulle ha en taxitjänst i ett dussintal amerikanska städer innan nyår. Hittills har det gått att beställa Teslataxi i Bay area och Austin. Men den är alltså bemannad.

Enligt Robotaxi Tracker finns i skrivande stund 31 Tesla-robottaxibilar i Austin och 125 i Bay Area.

Sedan år 2013 har Elon Musk gjort 26 överentusiastiska prognoser om sina bilars självkörningsförmåga.